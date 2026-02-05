Advierte Alfredo Chávez que PAN enfrentará a Morena rumbo a la gubernatura de 2027

Publicidad - LB2 -

El coordinador panista rechazó imposiciones desde el centro del país y lanzó críticas a perfiles de Morena.

Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – El coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso del Estado, Alfredo Chávez, advirtió que su partido enfrentará y buscará derrotar a cualquier candidato que Morena impulse para la gubernatura de Chihuahua en el proceso electoral de 2027, al rechazar de manera tajante lo que calificó como intentos de imposición desde el centro del país.

El legislador reaccionó ante versiones que vinculan la salida de Adán Augusto López de la coordinación del Senado con un eventual acuerdo político para impulsar a Andrea Chávez como candidata de Morena en Chihuahua, escenario que, afirmó, no será aceptado por el panismo local.

Chávez sostuvo que Chihuahua no está sujeta a negociaciones nacionales, ni puede ser utilizada como moneda de cambio en acuerdos políticos ajenos a la entidad, al tiempo que cuestionó a actores nacionales y locales ligados a Morena.

“Desde el centro del país, gente vinculada con el narcotráfico, con las altas esferas del poder, quieren venir a gobernar Chihuahua, y no lo vamos a permitir”, expresó.

El coordinador del PAN también lanzó críticas directas al alcalde de Ciudad Juárez, a quien acusó de encabezar una administración con señalamientos de corrupción y de buscar posicionarse políticamente ante el desgaste interno de su partido.

En ese contexto, descalificó los perfiles que Morena ha puesto en el debate público rumbo a la elección de 2027 y afirmó que Acción Nacional cuenta con aspirantes más competitivos para encabezar el proyecto estatal.

“Ningún perfil de los que ha presentado Morena va a ser mejor candidato que los que salgan de Acción Nacional”, afirmó.

Finalmente, Alfredo Chávez reiteró que el PAN cerrará filas para defender a Chihuahua de lo que consideró intentos externos por definir la sucesión gubernamental, anticipando un escenario de confrontación política directa rumbo al próximo proceso electoral.

