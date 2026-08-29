Acusa María Antonieta Pérez insensibilidad estatal ante familias de menores víctimas de violencia

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena cuestionó la respuesta del Gobierno estatal y respaldó la marcha por justicia para niñas y niños convocada este domingo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La diputada local María Antonieta Pérez Reyes acusó al Gobierno de María Eugenia Campos de mantener una respuesta insensible frente a familias de niñas y niños víctimas de violencia que han recurrido a movilizaciones para exigir avances en investigaciones y procesos judiciales.

La legisladora de Morena sostuvo que madres y familiares han tenido que organizarse públicamente para reclamar justicia, transparencia y celeridad en distintos casos, ante lo que considera una respuesta insuficiente de las instituciones estatales.

- Publicidad - HP1

Pérez Reyes hizo referencia a la marcha convocada para este domingo 30 de agosto a las 3:00 de la tarde, que partirá de la Catedral de Ciudad Juárez hacia la Cruz de Clavos, en el puente Paso del Norte.

La movilización es promovida por madres y familiares de menores víctimas de agresión sexual, quienes demandan mayor rapidez en las investigaciones, transparencia en los juzgados y procesos con perspectiva de infancia.

Entre los casos señalados en la convocatoria se encuentran los relacionados con las guarderías Gussi y Mundo de Colores, el Colegio Americano y el caso de la niña Alana. De acuerdo con lo expuesto por las familias, existen cuestionamientos sobre la falta de detenciones, diferimientos judiciales y condiciones bajo las cuales algunos señalados enfrentan sus procesos.

“Ni un ápice van a mover de este gobierno, frívolo, indiferente e injusto, en la marcha de las infancias que están convocando para el próximo domingo en Ciudad Juárez”, sostuvo Pérez Reyes.

La diputada afirmó que la necesidad de recurrir a una marcha refleja, desde su perspectiva, fallas institucionales en la atención a víctimas y familiares. También acusó que personas que cuestionan al Gobierno estatal han terminado involucradas en procesos jurídicos en lugar de recibir una respuesta directa de las autoridades.

“Cuando los afectados interponen una denuncia en contra del Gobierno del Estado de María Eugenia Campos, esta responde demandándolas, contrademandándolas o judicializándolas”, afirmó.

Pérez Reyes cuestionó además el uso de recursos públicos de la administración estatal y señaló que, a su juicio, una mayor proporción del presupuesto debería traducirse en atención efectiva a personas en condiciones de vulnerabilidad y en mejores servicios.

La legisladora concluyó que las instituciones deben colocar a niñas, niños y adolescentes en el centro de las decisiones relacionadas con investigaciones y procesos judiciales, particularmente cuando existen denuncias de violencia y reclamos de sus familiares.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.