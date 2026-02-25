Acusa Jorge Soto que Morena priorizó agenda política en reforma de 40 horas

Publicidad - LB2 -

Señala que no se garantizaron dos días obligatorios de descanso y advierte riesgos para pymes.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y vocero del PAN, Jorge Soto, afirmó que la reforma para establecer la jornada laboral de 40 horas semanales dejó pendientes sustanciales y respondió más a una lógica política que a un rediseño integral del esquema laboral en beneficio de las y los trabajadores.

Tras la aprobación de la modificación legal, el legislador sostuvo que, si bien el objetivo de mejorar las condiciones laborales es legítimo, el diseño final no garantizó expresamente dos días obligatorios de descanso por semana, como contemplaba el planteamiento original.

“No se trata solo de trabajar una hora menos al día; se trata de ordenar la semana laboral para que el descanso sea real y efectivo”.

Soto señaló que, en lugar de establecer con claridad el esquema de descanso, la reforma permite modelos que reducen la jornada diaria de ocho a siete horas sin redefinir de fondo la estructura semanal, lo que a su juicio abre espacio a interpretaciones que podrían limitar el impacto real en la calidad de vida de los trabajadores.

El diputado también expresó reservas sobre la ruta de implementación gradual discutida, al advertir que la falta de precisión podría generar incertidumbre en sectores productivos, particularmente en pequeñas y medianas empresas, así como en actividades estratégicas para el estado, como la manufactura exportadora y la industria de transformación.

En ese contexto, planteó la necesidad de ampliar el debate hacia esquemas de pago por hora laborada, bajo reglas claras y con protección plena de los derechos laborales, con el fin de permitir acuerdos flexibles entre empleadores y trabajadores que favorezcan la productividad sin afectar la competitividad.

“El reto ahora no es celebrar una cifra; es garantizar que la reforma funcione en la práctica, que no afecte el empleo formal y que realmente dignifique el tiempo de las familias mexicanas”.

El posicionamiento se da en el contexto de la discusión nacional sobre la reducción de la jornada laboral, un tema que ha generado posturas encontradas entre sectores empresariales, sindicales y fuerzas políticas respecto a su alcance, implementación y efectos económicos.

