Acusa Francisco Sánchez que apoyo petrolero a Cuba duplica recursos federales para Chihuahua

El diputado de Movimiento Ciudadano cuestiona prioridades del Gobierno federal y compara montos con inversión en infraestructura.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El diputado local y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, aseguró que el Gobierno federal encabezado por Morena ha destinado recursos equivalentes a 3 mil millones de dólares en apoyo petrolero a Cuba, monto que, afirmó, representa el doble de las aportaciones federales que recibe el estado de Chihuahua.

De acuerdo con el legislador, el respaldo económico señalado equivale a 54 mil millones de pesos, mientras que Chihuahua recibe 30 mil millones de pesos en aportaciones federales, recursos que deben distribuirse entre los 67 municipios de la entidad.

“Se trata de 54 mil millones de pesos regalados a la peor de las dictaduras, cuando a Chihuahua se le entregan 30 mil millones que deben repartirse entre todos sus municipios”, declaró.

Sánchez Villegas sostuvo que el monto destinado al apoyo petrolero podría haberse utilizado en infraestructura y servicios públicos, al señalar que con esa cantidad sería posible construir y equipar 50 hospitales, edificar 2 mil kilómetros de carreteras o levantar 2 mil escuelas con condiciones dignas.

El diputado chihuahuense calificó esta política como una decisión contraria a los intereses nacionales, al considerar que se prioriza el apoyo a un gobierno extranjero mientras, dijo, se limitan los recursos para atender las necesidades del estado de Chihuahua.

“Es una traición a la patria regalar el dinero de los mexicanos a una dictadura, mientras a los chihuahuenses se les niegan recursos”, afirmó.

El coordinador de Movimiento Ciudadano reiteró su postura crítica hacia la distribución del gasto federal, al señalar que las decisiones presupuestales deben reflejar un trato equitativo a las entidades federativas y responder a las necesidades internas del país.

