Acusa Argüelles bloqueo a pensión universal para personas con discapacidad en Chihuahua

Publicidad - LB2 -

La diputada de Morena cuestionó que el Congreso pretenda declarar sin materia el exhorto para firmar el convenio estatal.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Jael Argüelles Díaz acusó al PAN de bloquear la discusión sobre la pensión universal para personas con discapacidad en Chihuahua, al cuestionar el dictamen que busca declarar sin materia una proposición para exhortar al Gobierno del Estado a firmar el convenio correspondiente.

La legisladora de Morena señaló que el tema no puede darse por agotado mientras existan personas con discapacidad que no reciben el apoyo de manera universal, especialmente en el grupo de 30 a 64 años.

- Publicidad - HP1

Argüelles sostuvo que el Gobierno estatal ha privilegiado el gasto en comunicación social por encima de la garantía de derechos, al señalar incrementos presupuestales en esa área durante 2025 y 2026.

“Para promover al Gobierno hay cientos de millones, pero para garantizar autonomía y dignidad a las personas con discapacidad dicen que no hay condiciones”, sentenció.

Durante su posicionamiento ante el Pleno, la diputada informó que el Grupo Parlamentario de Morena no respaldará el dictamen de la Comisión de Programación, que pretende declarar sin materia la propuesta relacionada con la firma del convenio para garantizar la universalidad de la pensión.

La legisladora advirtió que el argumento de que el Congreso aprobó un punto de acuerdo similar el pasado 19 de marzo no resuelve el fondo del asunto, debido a que la firma del convenio no se ha concretado.

Argüelles afirmó que cerrar el expediente legislativo implicaría evitar el escrutinio público sobre la negativa del Gobierno estatal a avanzar en la garantía de este derecho.

La diputada sostuvo que la administración estatal busca sustituir un derecho universal con apoyos parciales o discrecionales, lo que, a su juicio, mantiene a las personas con discapacidad sujetas a la voluntad del gobierno en turno.

“No queremos dádivas ni apoyos que dependan de la voluntad del gobierno en turno. Queremos derechos garantizados”, afirmó.

Argüelles contrastó la postura estatal con los avances reportados por la Federación, al señalar que 25 mil 940 personas con discapacidad en Chihuahua ya son derechohabientes de la pensión federal.

La legisladora recordó que la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad plantea superar modelos asistencialistas y avanzar hacia políticas públicas basadas en derechos humanos, autonomía, igualdad y dignidad.

La diputada insistió en que la discusión debe mantenerse abierta mientras no exista una cobertura universal efectiva, al considerar que el acceso a la pensión representa una herramienta de autonomía económica para las personas con discapacidad.

Argüelles señaló que Morena continuará impulsando la firma del convenio y la asignación de recursos necesarios para garantizar este derecho en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.