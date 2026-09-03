Cuestiona Elizabeth Guzmán falta de convenio para pensión universal por discapacidad

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La diputada pidió que el Congreso mantenga abierto el asunto y exigió al Gobierno estatal firmar el convenio correspondiente.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Elizabeth Guzmán cuestionó que el Gobierno del Estado no haya firmado el convenio para garantizar de manera universal la pensión para personas con discapacidad permanente de 30 a 64 años, al señalar que se trata de un derecho constitucional que aún no se cumple en Chihuahua.

La legisladora de Morena advirtió que el problema no puede considerarse resuelto mientras miles de personas continúen sin acceso a este apoyo, por lo que criticó la intención de desechar el asunto 1145 bajo el argumento de que habría quedado sin materia.

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Guzmán señaló que la propuesta original y el exhorto aprobado posteriormente no plantearon lo mismo, por lo que consideró incorrecto cerrar el expediente legislativo sin que exista una respuesta efectiva por parte del Gobierno estatal.

De acuerdo con la diputada, desde 2024 su bancada ha insistido en la firma del convenio y en la asignación de recursos estatales para hacer efectivo este derecho en la entidad.

La legisladora recordó que en ese proceso se presentaron exhortos y reservas presupuestales que fueron rechazadas, además de compromisos que, aseguró, no se cumplieron. En marzo pasado, agregó, el Pleno aprobó exigir la firma del convenio, sin que hasta ahora exista una respuesta del Gobierno estatal.

“Cuando este Gobierno considera algo prioritario, encuentra cómo financiarlo. Para las personas con discapacidad llevamos años escuchando por qué no”, afirmó.

Guzmán sostuvo que la falta de avance ya no puede explicarse únicamente como un problema de recursos, sino como una decisión de prioridades públicas y una responsabilidad política frente a las personas con discapacidad y sus familias.

La diputada advirtió que para quienes requieren este apoyo, la pensión no representa un debate administrativo ni una cifra presupuestal, sino una herramienta de autonomía, seguridad económica y reconocimiento de derechos.

“No es caridad. No es un favor del Gobierno. Es un derecho. Gobernadora, firme ya el convenio. Firma ya, Maru”, exigió.

La legisladora llamó al Congreso del Estado a devolver el asunto a comisión y evitar que el expediente sea cerrado con una justificación que, a su juicio, no corresponde con el estado real del tema.

Guzmán sostuvo que puede desecharse un documento legislativo, pero no darse por cumplido un derecho que todavía no se garantiza de manera universal en Chihuahua.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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