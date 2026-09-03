Cuestiona Rentería exclusión de juventudes LGBT y con discapacidad en Parlamento Juvenil

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La diputada señaló que la inclusión debe quedar expresamente reflejada en la convocatoria al Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La diputada Magdalena Rentería Pérez cuestionó que la convocatoria al Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026 no incorpore de manera expresa a jóvenes LGBT y jóvenes con discapacidad, al considerar que esa omisión contradice el propósito de presentar el ejercicio como un espacio incluyente.

La legisladora de Morena, quien preside la Comisión de Juventud y Niñez del Congreso del Estado, señaló que abrir el Poder Legislativo a la participación de nuevas generaciones representa un ejercicio democrático relevante, pero advirtió que la inclusión no debe limitarse al discurso institucional.

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Durante la presentación de la convocatoria, realizada en el marco del Día Internacional de la Juventud, Rentería afirmó que la visibilidad de sectores históricamente discriminados debe quedar reflejada en los mecanismos de participación pública.

La diputada recordó que durante las mesas de planeación propuso que la convocatoria llamara expresamente a participar a jóvenes con discapacidad y de la comunidad LGBT, al tratarse de grupos que han enfrentado exclusión en distintos ámbitos sociales y políticos.

“No podemos hablar de un Parlamento Juvenil verdaderamente incluyente si, cuando tenemos la oportunidad de reconocer y visibilizar a sectores que históricamente han enfrentado discriminación y exclusión, decidimos no hacerlo”, sostuvo.

Rentería planteó que el contenido de una convocatoria pública no es un asunto menor, debido a que define quiénes pueden sentirse convocados por una institución y quiénes podrían interpretar que ese espacio no fue diseñado para su participación.

La legisladora sostuvo que la representación política no se garantiza únicamente con abrir un espacio formal, sino también con asegurar que las juventudes tradicionalmente marginadas sepan que pueden ocuparlo.

En su posicionamiento, recordó que los artículos 39 y 40 de la Constitución establecen que la soberanía reside en el pueblo y que México es una República representativa y democrática, por lo que los ejercicios legislativos juveniles deben procurar la participación plural.

Rentería advirtió que el Parlamento Juvenil no debe convertirse en un espacio para reproducir las mismas voces ni en un ejercicio dirigido únicamente a juventudes políticamente afines, sino en una plataforma que permita conocer distintas visiones sobre Chihuahua.

“La democracia se fortalece cuando nadie queda fuera. En Chihuahua necesitamos escuchar todas las voces, no solamente algunas”, afirmó.

La diputada convocó particularmente a jóvenes LGBT, jóvenes con discapacidad y a quienes han sentido que su voz no es tomada en cuenta, a participar en el Parlamento Juvenil 2026, presentar propuestas y ocupar espacios públicos.

También llamó a las y los diputados, así como a las personas invitadas al proceso, a difundir activamente la convocatoria entre estos sectores, aun cuando su incorporación expresa haya sido rechazada durante la etapa de planeación.

Rentería sostuvo que la participación juvenil debe contribuir a defender y ampliar derechos, al recordar que la democracia y las libertades no han sido concesiones gratuitas, sino conquistas construidas por generaciones.

La legisladora insistió en que el Parlamento Juvenil Chihuahuense 2026 debe evitar convertirse en un ejercicio de inclusión simbólica y garantizar condiciones para que las distintas juventudes del estado puedan verse representadas.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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