Acuden juarenses a jornada del Servicio Estatal de Empleo 

Profesionistas egresados, buscan ampliar experiencia en empleos formales.

Ciudad Juárez, Chih .- Más de 300 juarenses acudieron este día a las instalaciones del Parque Central, con la finalidad de obtener una de las 120 plazas vacantes que se ofertaron por parte de 6 maquiladoras de la frontera, así lo informó Meyvi López Maldonado, Coordinadora del Servicio Estatal de Empleo (SEE)

De acuerdo a la dependencia en esta ocasión fueron seis empresas, entre las que se encuentran, Foxconn, Termoformados, Smurfit Kappa, entre otras, quienes buscan perfiles de ingenieros y técnicos para sus plantas ubicadas en diferentes sectores de la ciudad.

- Publicidad - HP1

“Son 120 plazas vacantes de las seis empresas y en caso de que haya personas que no logren colocarse este día, tenemos otras empresas con quien podemos compartir el perfil y puedan contactarlos”, dio a conocer la funcionaria.

Una de las vacantes disponibles por parte de la empresa Foxconn, fue asignada a Jesús David Castañeda, quien dijo que pese a que la maquiladora se encuentra retirada de su área de residencia, eso no es motivo para dejar ir la oportunidad.

“Yo ya tengo experiencia en el puesto de técnico en otras empresas, y apenas voy a terminar la universidad y esa experiencia me ayuda mucho para desarrollar estas habilidades dentro del trabajo, por lo que me voy muy contento y satisfecho, ya que encontré la vacante que estaba buscando”, dijo el entrevistado.

En dicha jornada también se dieron cita jóvenes recién egresados quienes manifestaron el interés de obtener mayor experiencia laboral en la industria maquiladora, en puestos enfocados a su profesión.

“Como no tengo el conocimiento completo, me gustaría adquirir mayor conocimiento sobre mi carrera y buscar una oportunidad que se me presente, es importante asistir ya que podemos preguntar lo que la empresa puede aportar hacia nosotros”, dijo Nancy Saraí Sustaita.

La dependencia informó que con la finalidad de acercar al empleado con el empleador, este próximo 30 de enero se realizará nuevamente una Feria de Empleo, donde se ofertarán empleos en general, desde oficios, hasta trabajos administrativos, por lo que hizo la invitación a estar atentos del desarrollo de dicha jornada.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.