    enero 24, 2026 | 12:00
    Activa Gobierno del Estado apoyos emergentes por bajas temperaturas en Chihuahua

    Estado

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Staff.
    Habilitan insumos y 40 comedores comunitarios del programa NutriChihuahua para atender a población vulnerable.

    Chihuahua, Chih. (ADN/Arturo Hernández) – Ante el descenso de temperaturas propio de la temporada invernal, el Gobierno del Estado activó apoyos emergentes para atender a la población que lo requiera en los distintos municipios de la entidad, con especial énfasis en la zona serrana, considerada la más afectada por las condiciones climatológicas.

    La estrategia es coordinada por la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común (SDHyBC), dependencia que mantiene preparados insumos básicos para su entrega inmediata en caso de que el clima extremo así lo demande.

    El titular de la SDHyBC, Rafael Loera, informó que se cuenta con cobijas, despensas y hule negro, los cuales forman parte de los apoyos preventivos destinados a reducir los riesgos para familias en situación de vulnerabilidad durante las bajas temperaturas.

    “Se cuenta con insumos previamente preparados que pueden entregarse de manera inmediata si las condiciones climatológicas lo ameritan”, señaló el funcionario estatal.

    Como parte del operativo, las autoridades pusieron a disposición de la ciudadanía 40 comedores comunitarios del programa NutriChihuahua, ubicados en distintos puntos del estado, donde se ofrecerá alimento caliente durante el tiempo que persista el fenómeno meteorológico.

    La dependencia estatal indicó que estos espacios forman parte de la red de atención social que se activa en temporadas críticas, con el objetivo de garantizar el acceso a alimentos a personas en condición de riesgo.

    Asimismo, la SDHyBC mantendrá coordinación permanente con los municipios y con la Coordinación Estatal de Protección Civil, tanto para una eventual habilitación de albergues como para asegurar una atención oportuna a la población.

    Las acciones buscan proteger a los sectores más vulnerables, particularmente en comunidades rurales y serranas, ante los efectos de las bajas temperaturas registradas en la entidad.

