Abrirá Abrirá Hacienda recaudaciones de Juárez y Chihuahua por último día de Borrón y Cuenta Nueva

Publicidad - LB2 -

Oficinas operarán este sábado 31 de enero con descuentos de hasta 70% en adeudos vehiculares.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado informó que este sábado 31 de enero permanecerán abiertas todas las Recaudaciones de Rentas de Ciudad Juárez y Chihuahua capital, con el objetivo de que un mayor número de contribuyentes pueda aprovechar el último día de descuentos del programa “Borrón y Cuenta Nueva”.

Las oficinas atenderán en un horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, periodo durante el cual las y los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta 70 por ciento en adeudos vehiculares, así como hasta 50 por ciento en infracciones no graves a la Ley de Vialidad y Tránsito y a la Ley de Transporte.

- Publicidad - HP1

La dependencia estatal detalló que el programa contempla también reducciones de hasta 70 por ciento en multas y recargos, así como en la parte actualizada de impuestos estatales, además de descuentos de hasta 30 por ciento en licencias de conducir.

Como parte de la campaña, se ofrecen igualmente descuentos de hasta 50 por ciento en el examen toxicológico para choferes, así como en recargos y multas de licencias de Gobernación, además de reducciones en la parte actualizada de estos conceptos.

La Secretaría de Hacienda precisó que continúan vigentes los convenios de pago para la expedición de la constancia de no inconveniente emitida por la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, requerida para el funcionamiento de establecimientos dedicados a la venta, suministro o consumo de bebidas alcohólicas.

Asimismo, se informó que las personas con adeudos superiores a 10 mil pesos pueden acceder a convenios de pago, mediante los cuales deberán cubrir un anticipo del 20 por ciento del monto total, y el resto liquidarlo en pagos mensuales.

Además de la atención presencial, la autoridad recordó que se mantienen habilitados medios alternos de pago, como el servicio de WhatsApp, el portal digital de pagos estatales, así como quioscos instalados en centros comerciales y oficinas gubernamentales, donde ya se encuentran aplicados los descuentos del programa.

Con esta apertura extraordinaria, el Gobierno del Estado busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y ampliar el acceso a los beneficios del programa en su última jornada.

Galería

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.