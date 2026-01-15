Realizó Coespris más de 6 mil verificaciones sanitarias en Chihuahua durante 2025

Publicidad - LB2 -

Las acciones incluyeron suspensiones, sanciones económicas, atención ciudadana y vigilancia de agua y alimentos en 44 municipios.

Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – El Gobierno del Estado, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris), llevó a cabo 6 mil 404 verificaciones sanitarias en 44 municipios de la entidad durante 2025, como parte de una estrategia integral para salvaguardar la salud de la población chihuahuense.

Durante este periodo, la dependencia intensificó sus acciones de prevención, control y supervisión, lo que permitió verificar el cumplimiento de la normativa vigente y derivó en la suspensión de 360 establecimientos que no cumplían con las disposiciones sanitarias establecidas para la protección de la salud pública.

En materia de atención ciudadana, el Centro Integral de Servicios (CIS) respondió 17 mil 514 solicitudes de orientación, proporcionando información clara y oportuna sobre trámites sanitarios, lo que contribuyó a fortalecer la cercanía institucional y la confianza de los sectores regulados.

De enero a diciembre de 2025, se detectaron 93 violaciones a la Ley General de Salud y sus reglamentos, lo que derivó en la aplicación de sanciones administrativas por un monto total de 4 millones 985 mil 894 pesos, como parte de las acciones de control y cumplimiento normativo.

Asimismo, fueron atendidas 934 denuncias sanitarias, mediante respuestas técnicas dirigidas a prestadores de servicios de salud, fábricas, manejadores de alimentos y de insumos médicos, con el objetivo de corregir irregularidades y reducir riesgos sanitarios.

En cuanto a la vigilancia de la calidad del agua, Coespris realizó 16 mil 543 revisiones en 65 municipios, como parte del programa estatal que busca garantizar el consumo seguro del vital líquido, libre de virus, bacterias, parásitos y metales pesados.

Como medida preventiva, la dependencia distribuyó 13 mil 029 goteros de plata coloidal en poblaciones en situación de riesgo de municipios como Camargo, Chihuahua, Cuauhtémoc, Delicias, Parral, Juárez, Nuevo Casas Grandes y Ojinaga, así como en comunidades serranas.

Durante el mismo periodo, se emitieron 10 mil 902 licencias y autorizaciones sanitarias, relacionadas con farmacias, control de plagas, servicios de rayos X, permisos de publicidad, manejo de medicamentos controlados y construcción sanitaria.

Para fortalecer la identificación de riesgos en agua y alimentos, se realizaron 16 mil 189 acciones de muestreo, además de otorgar 4 mil 801 asesorías a usuarios, a través de las áreas de Fomento Sanitario, Evidencia y Manejo de Riesgos, y Operación Sanitaria, para el cumplimiento de la Ley General de Salud, sus reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas.

