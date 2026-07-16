Previene Salud Municipal la ciclosporosis y exhorta a reforzar la higiene en el manejo de alimentos

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La dependencia recomendó lavar y desinfectar frutas y verduras, además de acudir al médico ante síntomas gastrointestinales persistentes.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff).- La Dirección de Salud Municipal exhortó a la población a fortalecer las medidas de higiene en el manejo y consumo de alimentos para prevenir la ciclosporosis, una enfermedad intestinal causada por el parásito microscópico Cyclospora cayetanensis.

La directora de Salud Municipal, Daphne Patricia Santana Fernández, explicó que el contagio ocurre principalmente por el consumo de alimentos o agua contaminados, por lo que mantener prácticas adecuadas de higiene es fundamental para reducir el riesgo de infección.

“La prevención es nuestra mejor herramienta. Es muy importante lavar y desinfectar correctamente frutas y verduras, realizar un adecuado lavado de manos antes de preparar alimentos y después de ir al baño.”

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La funcionaria indicó que la enfermedad afecta el intestino delgado y puede provocar diarrea abundante, náuseas, cólicos intensos, fatiga y malestar general, aunque algunas personas pueden permanecer asintomáticas. Añadió que, sin tratamiento médico, los síntomas pueden prolongarse durante varias semanas o presentarse de manera intermitente.

Santana Fernández señaló que el periodo de incubación suele ser de aproximadamente una semana, aunque puede variar entre dos días y más de dos semanas. Asimismo, precisó que la transmisión directa entre personas es poco frecuente debido a las características biológicas del parásito.

“Con estas acciones podemos disminuir significativamente el riesgo de contraer esta enfermedad.”

La Dirección de Salud Municipal recomendó lavar y desinfectar frutas y verduras antes de consumirlas, lavarse las manos con agua y jabón antes de preparar alimentos y después de usar el sanitario, mantener limpias las superficies y utensilios de cocina, así como preparar y almacenar los alimentos de forma segura.

La dependencia también exhortó a la ciudadanía a evitar la automedicación y acudir a una unidad médica o centro de salud ante la presencia de síntomas gastrointestinales persistentes, con el fin de recibir un diagnóstico y tratamiento oportunos.

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