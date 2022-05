Entre los casos actuales hay una mayor proporción de personas con menos lesiones que están más concentradas en la región genital y a veces son casi imposibles de ver.





Londres (VOA) – La principal experta en viruela símica de la Organización Mundial de la Salud aseguró el lunes que no se tiene previsto que los cientos de casos del mal registrados hasta la fecha se conviertan en otra pandemia, pero reconoció que todavía hay muchas incógnitas sobre la enfermedad, incluyendo cómo se está propagando exactamente y si la suspensión de la inmunización masiva contra la viruela hace décadas puede estar acelerando de alguna manera su transmisión.

En una sesión pública, la doctora Rosamund Lewis informó que es fundamental destacar que la gran mayoría de los casos que se están observando en decenas de países de todo el mundo corresponden a homosexuales, bisexuales u hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, para que los científicos puedan seguir estudiando la cuestión y para que las poblaciones de riesgo tomen precauciones.

“Es muy importante describir esto porque parece ser un aumento en un modo de transmisión que puede haber sido subestimado anteriormente”, comentó Lewis, responsable técnica de la OMS sobre la viruela símica.

“Por el momento, no nos preocupa una pandemia”, apuntó. “Nos preocupa que los individuos puedan adquirir esta infección a través de una exposición de alto riesgo si no tienen la información necesaria para protegerse”.

No obstante, advirtió que cualquier persona está en riesgo potencial de contraer la enfermedad, independientemente de su orientación sexual. Otros expertos han señalado que puede ser accidental que la enfermedad se haya detectado por primera vez en hombres homosexuales y bisexuales y dicen que podría extenderse rápidamente a otros grupos si no se frena. Hasta la fecha, la OMS dijo que 23 países que no habían tenido viruela símica anteriormente han notificado más de 250 casos.

Lewis dijo que se desconoce si la viruela símica se transmite por vía sexual o sólo por el contacto estrecho entre personas que mantienen relaciones sexuales y describió la amenaza para la población en general como “baja”.

“Todavía no se sabe si este virus está explotando un nuevo modo de transmisión, pero lo que está claro es que sigue explotando su conocido modo de transmisión, que es el contacto físico cercano”, afirmó Lewis. Se sabe que la viruela símica se propaga cuando hay un contacto físico estrecho con una persona infectada o con su ropa o sábanas.

También advirtió que entre los casos actuales hay una mayor proporción de personas con menos lesiones que están más concentradas en la región genital y a veces son casi imposibles de ver.

“Puedes tener estas lesiones durante dos o cuatro semanas (y) puede que no sean visibles para los demás, pero puedes seguir siendo infeccioso”, informó.

La semana pasada, un alto asesor de la OMS dijo que el brote en Europa, Estados Unidos, Israel, Australia y otros países estaba probablemente relacionado con las relaciones sexuales en dos fiestas recientes en España y Bélgica. Esto supone un cambio significativo respecto al patrón típico de propagación de la enfermedad en África central y occidental, donde las personas se infectan principalmente a través de animales como roedores salvajes y primates y las epidemias no han traspasado las fronteras.

Los científicos aún no han determinado si el brote de viruela símica en los países ricos puede atribuirse a África, pero la enfermedad sigue enfermando en el continente. El lunes, las autoridades nigerianas confirmaron su primera muerte por viruela símica este año, además de otros seis casos. La OMS afirma que cada año se registran miles de casos en Nigeria y República Democrática del Congo.

La mayoría de los pacientes con viruela símica sólo experimentan fiebre, dolores corporales, escalofríos y fatiga. Las personas con una enfermedad más grave pueden desarrollar una erupción y lesiones en la cara y las manos que pueden extenderse a otras partes del cuerpo.