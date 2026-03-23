Ofrece Salud Municipal becas para tratamiento de adicciones en Ciudad Juárez

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Programa cubre hasta tres meses de internamiento para personas sin recursos.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal puso en marcha el programa de Atención Integral de las Adicciones, mediante el cual se otorgan becas para tratamiento en centros de internamiento, dirigido a personas que no cuentan con recursos económicos para recibir atención especializada.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, informó que el apoyo contempla la cobertura del costo de internamiento por un periodo de hasta tres meses, con el objetivo de facilitar el inicio de procesos de rehabilitación en condiciones adecuadas.

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El programa está enfocado en personas con trastornos por consumo de sustancias, quienes deberán someterse a una valoración médica previa en el Centro de Salud Urbano B (CESUB) para determinar su ingreso.

“Se otorgan becas para tratamiento de internamiento… lo que representa una oportunidad para iniciar un proceso de recuperación”

Entre los requisitos se encuentran presentar acta de nacimiento del solicitante y del acompañante, identificación oficial, comprobantes de domicilio y referencias personales, además de acudir con un familiar o representante legal.

En el caso de menores de edad, también se deberá incluir la Clave Única de Registro de Población (CURP), como parte de la documentación requerida para acceder al programa.

Las citas pueden solicitarse directamente en el CESUB, ubicado en la colonia Portal del Roble, o vía telefónica, donde se brinda información sobre el proceso de inscripción y evaluación.

Con esta estrategia, el Gobierno Municipal busca ampliar el acceso a tratamientos especializados y contribuir a la reintegración social de personas con problemas de adicciones en Ciudad Juárez.

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