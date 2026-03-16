Lanza Secretaría de Cultura convocatoria para el Festival de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes

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Artistas y compañías de Chihuahua, Juárez y Delicias podrán postular proyectos escénicos y musicales hasta el 29 de marzo.

Ciudad de Chihuahua, Chih. (ADN/Staff) – La Secretaría de Cultura del Estado lanzó la convocatoria para integrar la programación del Festival de Teatro para Niñas, Niños y Adolescentes, dirigida a artistas, grupos y compañías escénicas de Chihuahua, Ciudad Juárez y Delicias.

La invitación se realiza a través del programa “Alas y Raíces” Chihuahua, con el objetivo de integrar propuestas artísticas enfocadas en el público infantil y juvenil dentro de este encuentro cultural.

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Podrán participar artistas, compañías y gestores culturales que trabajen en disciplinas teatrales como títeres, marionetas, clown, pantomima, teatro tradicional, teatro dancístico y propuestas escénicas musicales.

Además, en el área musical se aceptarán proyectos de ópera, música clásica, contemporánea y popular, siempre que las propuestas prioricen la experiencia artística y el disfrute de niñas, niños y adolescentes.

La dependencia estatal informó que la convocatoria permanecerá abierta hasta el próximo 29 de marzo, y las personas interesadas podrán consultar las bases completas en el sitio oficial de la Secretaría de Cultura.

Los resultados de la selección se darán a conocer el miércoles 8 de abril a través de las redes sociales institucionales de la dependencia y del programa “Alas y Raíces” Chihuahua.

Para solicitar mayor información, las y los interesados pueden enviar un correo electrónico a [email protected] o comunicarse a los teléfonos (614) 426-7429 y (614) 426-7431.

También se puede acudir directamente a las oficinas ubicadas en avenida División del Norte 2900, colonia Altavista, en la ciudad de Chihuahua, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 horas.

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