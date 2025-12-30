Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
    Publicidad - LB1B -
    diciembre 30, 2025 | 14:32
    InicioEn la Salud
    Foto: Nik Shuliahin | Unsplash

    Ofrece Salud Municipal apoyo psicológico ante depresión asociada a temporada decembrina

    En la Salud

    Publicado el

    POR Redacción ADN / Agencias
    Publicidad - LB2 -

    Brindan atención gratuita por Trastorno Afectivo Estacional en el Centro de Salud Urbano B.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó que brinda atención psicológica gratuita a personas que durante la temporada decembrina presentan síntomas de estrés, ansiedad o depresión, asociados al Trastorno Afectivo Estacional, una condición que suele intensificarse en esta época del año.

    La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, dio a conocer que el servicio se ofrece en el Centro de Salud Urbano B, al que la ciudadanía puede acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el objetivo de recibir acompañamiento profesional oportuno.

    - Publicidad - HP1

    El centro médico se localiza en el cruce de las calles Puerto Progreso y Puerto Anzio, en la colonia Portal del Roble, y también es posible agendar una cita previa vía telefónica, a fin de facilitar el acceso a la atención psicológica.

    La funcionaria explicó que durante las fiestas decembrinas se incrementa la carga emocional, debido a mensajes sociales y publicitarios que presentan estas fechas como un periodo de felicidad plena y estabilidad, lo que puede generar frustración, tristeza o sentimientos de fracaso cuando la realidad personal no coincide con esas expectativas.

    “En estas fechas se intensifican emociones como la nostalgia, la soledad o la tristeza, especialmente cuando las personas están lejos de sus seres queridos o atraviesan situaciones personales complejas”.

    Asimismo, señaló que conflictos familiares, recuerdos de pérdidas recientes o dificultades económicas, comunes al cierre del año, pueden detonar o agravar estados de ánimo negativos si no se atienden de manera adecuada y oportuna.

    Ante este panorama, la Dirección de Salud Municipal recomendó mantener redes de apoyo, evitar el aislamiento, cuidar los hábitos de sueño, moderar el consumo de alcohol, procurar una alimentación balanceada y buscar ayuda profesional ante los primeros signos de afectación emocional, como parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal para fortalecer la salud mental de la población.

    LOGO ADN Negro

    ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
    Envíanos un correo.

    ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
    No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

    Síguenos en nuestras redes sociales.

    Publicidad - LB3 -

    ADN INVESTIGA

    ADN Investiga

    La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

    Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
    REPORTAJE ESPECIAL
    - Publicidad - (MR1)

    Historias Recientes

    Bits

    La NASA pospone prueba de Boeing Starliner debido a fallas en sistema de propulsión

    Hubo fallas en el sistema de propulsión. Esto luego de dos intentos fallidos de...
    Juárez / El Paso

    Aplazan un mes más apertura de puentes internacionales

    La medida se aplicará hasta el 21 de noviembre de 2020 Ciudad de México -...
    - Publicidad - (MR2)

    LAS PLUMAS DE ADN

    - Publicidad - (MR3)

    Más como esto

    - Publicidad - (LB4)

    A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

    Servicio a la Comunidad -MR4-

    Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.