Ofrece Salud Municipal apoyo psicológico ante depresión asociada a temporada decembrina

Brindan atención gratuita por Trastorno Afectivo Estacional en el Centro de Salud Urbano B.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó que brinda atención psicológica gratuita a personas que durante la temporada decembrina presentan síntomas de estrés, ansiedad o depresión, asociados al Trastorno Afectivo Estacional, una condición que suele intensificarse en esta época del año.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, dio a conocer que el servicio se ofrece en el Centro de Salud Urbano B, al que la ciudadanía puede acudir de lunes a viernes, en un horario de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con el objetivo de recibir acompañamiento profesional oportuno.

El centro médico se localiza en el cruce de las calles Puerto Progreso y Puerto Anzio, en la colonia Portal del Roble, y también es posible agendar una cita previa vía telefónica, a fin de facilitar el acceso a la atención psicológica.

La funcionaria explicó que durante las fiestas decembrinas se incrementa la carga emocional, debido a mensajes sociales y publicitarios que presentan estas fechas como un periodo de felicidad plena y estabilidad, lo que puede generar frustración, tristeza o sentimientos de fracaso cuando la realidad personal no coincide con esas expectativas.

“En estas fechas se intensifican emociones como la nostalgia, la soledad o la tristeza, especialmente cuando las personas están lejos de sus seres queridos o atraviesan situaciones personales complejas”.

Asimismo, señaló que conflictos familiares, recuerdos de pérdidas recientes o dificultades económicas, comunes al cierre del año, pueden detonar o agravar estados de ánimo negativos si no se atienden de manera adecuada y oportuna.

Ante este panorama, la Dirección de Salud Municipal recomendó mantener redes de apoyo, evitar el aislamiento, cuidar los hábitos de sueño, moderar el consumo de alcohol, procurar una alimentación balanceada y buscar ayuda profesional ante los primeros signos de afectación emocional, como parte de la estrategia integral del Gobierno Municipal para fortalecer la salud mental de la población.

