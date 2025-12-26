Mantiene Dirección de Salud jornada de vacunación en dependencias municipales

Publicidad - LB2 -

Las brigadas continúan con la aplicación de vacunas contra la influenza en oficinas del Gobierno Municipal.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – La Dirección de Salud del Municipio mantiene activo su calendario de jornadas de vacunación en distintas dependencias municipales, con el objetivo de atender tanto a personal del Gobierno Municipal como a personas usuarias que acuden a realizar trámites en estas oficinas.

La titular de la dependencia, Daphne Patricia Santana Fernández, informó que las brigadas continuarán el lunes 29 de diciembre en las instalaciones del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, mientras que el martes 30 de diciembre se visitará el Instituto Municipal de Investigación y Planeación, como parte del cierre del programa correspondiente a este año.

Detalló que, tras los días de asueto, las jornadas de vacunación contra la influenza se retomarán a partir del 2 de enero, cuando el personal de Salud Municipal acudirá a la Dirección de Ecología y a la Dirección de Atención y Bienestar Animal, dando continuidad a la cobertura prevista para el inicio de 2026.

Asimismo, indicó que el 5 de enero se reanudará la aplicación de vacunas en el Centro de Recuperación Cívica Total (Cerecito), mientras que el 6 de enero las brigadas estarán presentes en el Instituto Municipal de las Mujeres.

Para el 7 de enero, las acciones se extenderán a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal Distrito Sur, conocida como Babícora, y los recorridos continuarán de lunes a viernes hasta el 16 de enero, cubriendo diversas dependencias municipales.

La funcionaria señaló que estas jornadas forman parte de la estrategia preventiva del Gobierno Municipal, orientada a reducir riesgos a la salud durante la temporada invernal y a fortalecer la atención oportuna tanto en los espacios de trabajo como en las áreas de atención a la ciudadanía.

