    enero 13, 2026 | 15:46
    Llama Salud Municipal a visibilizar y atender la depresión en Ciudad Juárez

    POR Redacción ADN / Agencias
    Conmemoran el Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión y exhortan a buscar apoyo profesional oportuno.

    Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra la Depresión, conmemorado este 13 de enero, la Dirección de Salud Municipal llamó a la ciudadanía a visibilizar la depresión, derribar estigmas y priorizar el cuidado de la salud mental, al tratarse de un padecimiento que afecta a millones de personas en el mundo.

    La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, subrayó la importancia de reconocer la depresión como una enfermedad y no como una debilidad personal, además de fomentar entornos de apoyo que faciliten el acceso a atención psicológica y psiquiátrica.

    “La depresión no es una debilidad, es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, sin importar edad o género; es fundamental eliminar los prejuicios y promover el acceso a tratamiento”, expresó.

    La funcionaria explicó que la depresión no tiene una causa única, ya que suele estar asociada a la interacción de factores sociales, psicológicos y biológicos, por lo que insistió en la necesidad de identificar los síntomas de manera temprana para evitar complicaciones.

    Entre las señales más comunes se encuentran la sensación persistente de tristeza o vacío, la pérdida de interés en actividades cotidianas, alteraciones en el apetito o el sueño, fatiga constante y dificultad para concentrarse o tomar decisiones, síntomas que, de prolongarse por varias semanas, requieren atención profesional.

    Santana Fernández recordó que la Dirección de Salud Municipal ofrece asesoría psicológica gratuita a través del Centro de Salud Urbano B, ubicado en las calles Puerto Anzio y Puerto Progreso, en la colonia Portal del Roble, como parte de las acciones para ampliar el acceso a servicios de salud mental.

    Durante 2025, la dependencia registró mil 731 consultas psicológicas, cifra que refleja la demanda creciente de atención especializada y la necesidad de continuar fortaleciendo los programas de apoyo emocional en la ciudad.

    Finalmente, la directora reiteró que el bienestar mental es tan importante como la salud física, y que atenderlo de manera integral es clave para mejorar la calidad de vida y el equilibrio emocional de la población.

