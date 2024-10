¿Es verdad que hormonas determinan los roles de crianza en hombres y mujeres?

Publicidad - LB2 -

Un video sugiere que las hormonas oxitocina y vasopresina definen roles específicos de crianza en hombres y mujeres, pero la explicación simplifica en exceso la realidad científica.

Ciudad Juárez, Chih. (ADNia) – En un video compartido en la plataforma YouTube, la Dra. Karina Eichner afirma que las hormonas juegan un papel clave y diferenciado en los roles de crianza de los padres. Según la especialista, tanto el padre como la madre secretan oxitocina, aunque desde diferentes áreas del cerebro, lo que provoca que las madres se centren más en la empatía y el apego con sus hijos, mientras que los padres tienden a usar el juego físico como una herramienta para fortalecer la relación y fomentar la independencia emocional de los menores.

Además, Eichner asegura que los padres también segregan vasopresina, hormona que, según la explicación del video, actúa como una “protección agresiva” frente a posibles peligros, lo que haría que los hombres adopten un rol de protectores naturales. La Dra. Eichner añade que el nivel de testosterona disminuye en los padres, lo que los convierte en cuidadores más atentos y cercanos al hogar, destacando que solo el 5% de las especies de mamíferos, incluidos los humanos, tienen padres que participan en el cuidado de las crías.

Aunque algunos de los puntos tratados en el video tienen respaldo en estudios científicos, las afirmaciones de Eichner simplifican de manera considerable la función que juegan las hormonas en la crianza. La idea de que las madres se centran en regular la tristeza y el miedo, mientras que los padres controlan la excitación y la agresión, se basa en estereotipos tradicionales de género y no en una comprensión completa de la crianza moderna.

De acuerdo con estudios recientes, si bien la oxitocina es conocida por facilitar el apego y las interacciones sociales, su impacto no está limitado a las mujeres ni únicamente a la empatía. Tanto padres como madres experimentan un aumento en los niveles de oxitocina cuando interactúan con sus hijos, y el comportamiento afectivo y protector no está exclusivamente determinado por esta hormona. Asimismo, el papel de la vasopresina en los hombres y mujeres sigue siendo objeto de investigación, y no puede reducirse a una función de “protección agresiva”, como sugiere el video.

Otro punto relevante es la afirmación de que la testosterona disminuye en los hombres cuando se convierten en padres, lo cual es cierto en muchos casos. Diversos estudios han documentado una reducción de esta hormona en padres, lo que se asocia con una mayor dedicación a la crianza. No obstante, esta no es una regla fija y depende de múltiples factores, incluidos los aspectos culturales, sociales y ambientales que rodean a la familia.

Por otro lado, la idea de que los juegos físicos con el padre ayudan a “separar” al niño de la madre para un desarrollo emocional saludable es una interpretación que carece de fundamentos científicos sólidos. Las interacciones físicas son importantes, pero no son el único medio para establecer vínculos ni determinan el equilibrio emocional del niño de manera excluyente. El apego seguro y la crianza efectiva se logran a través de una variedad de interacciones, tanto afectivas como físicas, que pueden ser compartidas por ambos padres.

Veredicto: Falso. Aunque el video de la Dra. Karina Eichner menciona algunos aspectos hormonales que están presentes en la crianza, las afirmaciones son simplificadas y no representan con precisión la complejidad de los roles de los padres ni el impacto real de las hormonas en la crianza. La ciencia moderna muestra que el cuidado infantil es una tarea compartida y no puede ser definido únicamente por las diferencias hormonales entre géneros.

