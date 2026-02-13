Exhorta Salud Municipal al uso del condón en el Día Internacional del Preservativo

Publicidad - LB2 -

Aplican 46 pruebas rápidas de ITS como parte de acciones preventivas en Juárez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional del Condón, conmemorado cada 13 de febrero, la Dirección de Salud Municipal reiteró el llamado a fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado de la salud sexual y reproductiva mediante el uso correcto y constante del preservativo.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, subrayó la importancia de generar conciencia entre jóvenes y adultos sobre la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS), como VIH, sífilis y virus del papiloma humano (VPH), así como de evitar embarazos no planeados.

Como parte de las acciones conmemorativas, personal del Centro de Salud Urbano B (CESUB) aplicó 46 pruebas rápidas de detección de ITS a la totalidad de la población —hombres y mujeres— del internado Integración y Formación para Adolescentes El Camino.

Estas jornadas permiten la detección oportuna de posibles casos y la canalización para atención médica, en caso de ser necesario, reforzando la estrategia de prevención y diagnóstico temprano impulsada por la autoridad municipal.

El 13 de febrero fue establecido como Día Internacional del Condón con el objetivo de incentivar su uso responsable y recordar su eficacia para prevenir enfermedades como sífilis, gonorrea, clamidiasis y tricomoniasis, así como infecciones virales como hepatitis B, herpes simple, VIH y VPH.

Las autoridades municipales señalaron que el acceso a información confiable, la utilización adecuada del preservativo y la realización periódica de pruebas son pilares fundamentales para proteger la salud individual y colectiva, particularmente entre la población joven de la frontera.

