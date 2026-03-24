Exhorta Salud Municipal a reforzar prevención de tuberculosis en Juárez

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Autoridades llaman a vacunarse, detectar síntomas y mantener hábitos saludables.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal hizo un llamado a la población para reforzar las medidas preventivas contra la tuberculosis, en el marco del Día Mundial de esta enfermedad, con el objetivo de reducir contagios y detectar casos de manera oportuna.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que la tuberculosis continúa siendo un problema de salud pública, por lo que es fundamental la participación activa de la ciudadanía en su prevención y atención.

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Entre las principales recomendaciones, destacó la importancia de cumplir con los esquemas de vacunación, así como acudir de manera periódica a consulta médica para identificar posibles síntomas a tiempo.

“Es fundamental la detección oportuna y el tratamiento adecuado para evitar complicaciones”, indicó.

Asimismo, exhortó a mantener hábitos saludables como una alimentación balanceada, actividad física regular y evitar el contacto cercano con personas que presenten síntomas de la enfermedad.

También subrayó la relevancia de mantener espacios ventilados, limpios e iluminados, ya que estas condiciones ayudan a disminuir el riesgo de contagio.

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Mycobacterium tuberculosis, que afecta principalmente a los pulmones en la mayoría de los casos, aunque también puede presentarse en otros órganos del cuerpo.

Las autoridades recordaron que cada 24 de marzo se conmemora esta fecha para generar conciencia sobre el impacto sanitario, social y económico de la enfermedad.

Finalmente, la Dirección de Salud Municipal reiteró el llamado a no bajar la guardia y adoptar medidas preventivas, al enfatizar que la detección temprana es clave para evitar la propagación de la tuberculosis en la comunidad.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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