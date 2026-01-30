Emite Salud Municipal recomendaciones para prevenir enfermedades respiratorias en invierno

Autoridades llaman a reforzar hábitos de higiene y proteger a grupos vulnerables ante bajas temperaturas.
Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Ante la presencia de bajas temperaturas y cambios bruscos de clima, la Dirección de Salud Municipal emitió una serie de recomendaciones preventivas para reducir el riesgo de enfermedades respiratorias, como resfriados, bronquitis y neumonía, padecimientos que suelen incrementarse durante la temporada invernal.
La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, explicó que este tipo de enfermedades son causadas principalmente por virus y bacterias, las cuales se transmiten con facilidad a través de la tos y los estornudos, por lo que subrayó la importancia de no relajar las medidas básicas de cuidado.
“El lavado frecuente de manos, la limpieza y desinfección de áreas y objetos de uso común, así como practicar el estornudo de etiqueta y utilizar cubrebocas cuando se presentan síntomas, son acciones sencillas que marcan la diferencia”, señaló la funcionaria.
La Dirección de Salud Municipal destacó que también es fundamental evitar los cambios bruscos de temperatura y poner especial atención en niñas, niños y personas adultas mayores, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones durante esta época del año.
Asimismo, se indicó que estas medidas contribuyen no solo a disminuir la probabilidad de contagio, sino también a frenar la propagación de enfermedades respiratorias en hogares, escuelas y centros de trabajo, donde el contacto cercano es constante.
Entre las recomendaciones adicionales se encuentra mantener una adecuada hidratación, consumir alimentos ricos en vitamina C, y acudir a consulta médica en caso de presentar síntomas persistentes, evitando la automedicación.
Las autoridades municipales reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar de manera preventiva, como parte de una estrategia para proteger la salud colectiva durante la temporada invernal.
