Movil - LB1A -
Movil - LB1B -
Publicidad - LB1A-
Publicidad - LB1B -
febrero 20, 2026 | 16:58
InicioEn la Salud

Emite Salud Municipal recomendaciones ante fuertes vientos y cambios de temperatura

En la Salud

Publicado el

POR Redacción ADN / Agencias
Publicidad - LB2 -

Exhortan a prevenir enfermedades respiratorias y reforzar esquema de vacunación.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal emitió una serie de recomendaciones ante los fuertes vientos, presencia de polvo y cambios bruscos de temperatura registrados en la ciudad, con el fin de prevenir enfermedades respiratorias y otros padecimientos asociados a estas condiciones climáticas.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, señaló que es fundamental vestir en capas para ajustar la protección conforme varíe la temperatura y evitar alteraciones repentinas en el organismo.

- Publicidad - HP1

Asimismo, recomendó mantener una alimentación balanceada rica en vitaminas A y C, zinc y antioxidantes —presentes en alimentos como cítricos, zanahoria, brócoli, pollo, huevo, pescado y legumbres— además de reducir el consumo de azúcares procesadas y privilegiar la hidratación constante, incluso en días frescos.

Entre las medidas preventivas destacó beber suficiente agua, evitar líquidos excesivamente fríos, ventilar espacios cerrados para disminuir la concentración de virus, lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y limitar el contacto con personas con síntomas respiratorios.

La funcionaria subrayó la importancia de realizar actividad física, dormir entre siete y ocho horas diarias y evitar el consumo de tabaco y alcohol, hábitos que fortalecen el sistema inmunológico frente a los cambios climáticos.

Hizo especial énfasis en la protección de niñas, niños y personas mayores, considerados grupos vulnerables, recomendando mantenerlos bien abrigados, alimentados y con su esquema de vacunación completo.

En ese sentido, informó que el Departamento de Medicina Preventiva mantiene activa la campaña de vacunación en la Zona Centro durante febrero, de lunes a viernes en horario de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, donde se aplican biológicos contra influenza, neumococo y COVID-19.

La dependencia reiteró el llamado a la población para adoptar medidas preventivas y acudir a los servicios médicos en caso de presentar síntomas persistentes.

Galería

channels4 profile

¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?
Envíanos un correo.

¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?
No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí.

Síguenos en nuestras redes sociales.

Publicidad - LB3 -

ADN INVESTIGA

ADN Investiga

La frontera que se respira: El aire que enferma a la ciudad (parte 1)

Contaminación persistente en Ciudad Juárez genera alerta por impacto en la salud pública Ciudad Juárez,...
REPORTAJE ESPECIAL
- Publicidad - (MR1)

Historias Recientes

Telón

Inicia Festival Arte+Arte

El Centro Municipal de las Artes (CEMA), dará inicio a su festival de fin...
Deportes

Dodgers vencen en Toronto y llevan la Serie Mundial al séptimo juego

La novena angelina resistió el embate de los Azulejos y buscará repetir el título...
- Publicidad - (MR2)

LAS PLUMAS DE ADN

- Publicidad - (MR3)

Más como esto

- Publicidad - (LB4)

A Diario Network es una iniciativa digital fundada en 2013 que informa sobre el diario acontecer en diversas áreas de interés de las principales ciudades del Estado de Chihuahua, México y el Mundo.

Servicio a la Comunidad -MR4-

Derechos Reservados © 2013 - 2025 (ADN) A Diario Network, S.A.S. de C.V. | Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin consentimiento de esta casa editorial.