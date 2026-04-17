Coordina Salud Municipal actividades por el Día Mundial Sin Tabaco en Ciudad Juárez

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Preparan certificación de espacios libres de humo y jornadas de concientización para el 26 de mayo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal avanza en la organización de actividades conmemorativas por el Día Mundial Sin Tabaco, que se celebrará el próximo 26 de mayo, con acciones enfocadas en la prevención y promoción de entornos saludables.

Como parte de los preparativos, se llevó a cabo una reunión de logística encabezada por personal del área de Salud Interinstitucional, en la que participaron representantes de la Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAADIC) y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ).

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Durante el encuentro se definieron aspectos clave del evento, incluyendo la certificación del Centro Cultural de las Fronteras como espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco, además de la instalación de módulos informativos sobre prevención de adicciones.

El programa contempla también la entrega de reconocimientos a instituciones públicas, educativas y privadas que han cumplido con los lineamientos para obtener esta certificación, como parte de una estrategia para ampliar los espacios libres de humo en la ciudad.

Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional, al considerar que la suma de esfuerzos entre gobierno y sector educativo es fundamental para promover estilos de vida saludables.

Asimismo, representantes de la UACJ señalaron su interés en fortalecer la concientización entre la comunidad, especialmente en la promoción del respeto a espacios libres de tabaco.

La Dirección de Salud Municipal informó que continuará con el proceso de certificación de espacios en coordinación con autoridades estatales, como parte de una política de salud pública orientada a la prevención de enfermedades asociadas al consumo de tabaco.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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