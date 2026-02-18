Movil - LB1A -
febrero 18, 2026 | 15:52
Conmemora Salud Municipal el Día Internacional del Síndrome de Asperger

POR Redacción ADN / Agencias
Autoridades llaman a fomentar inclusión y diagnóstico oportuno

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – En el marco del Día Internacional del Síndrome de Asperger, la Dirección de Salud Municipal exhortó a la comunidad a generar mayor conciencia sobre esta condición del neurodesarrollo y a reforzar acciones que favorezcan la inclusión social.

La titular de la dependencia, Daphne Santana Fernández, explicó que el síndrome de Asperger es un trastorno que afecta principalmente el funcionamiento social en niñas y niños, generalmente entre los 7 y 16 años, y se relaciona con un procesamiento distinto en circuitos cerebrales vinculados a la interacción social.

Entre las características más frecuentes se encuentran dificultades para la interacción social, intereses restringidos o repetitivos y problemas para comprender emociones ajenas. También pueden presentarse conductas poco habituales, sensibilidad a estímulos como ruidos o luces, retraso motor y limitada empatía.

La funcionaria señaló que algunas personas pueden hablar en un tono particular, evitar el contacto visual o mostrarse absortas en sus pensamientos; no obstante, destacó que muchas presentan excelente memoria y habilidades sobresalientes en áreas como matemáticas y ciencias.

Advirtió que, dependiendo de la intensidad de los síntomas, en algunos casos no se realiza un diagnóstico oportuno, lo que puede derivar en estigmatización desde la infancia y prolongarse hasta la adultez.

Desde 2007, cada 18 de febrero se conmemora esta fecha en honor a Hans Asperger, médico que describió por primera vez la condición.

La Dirección de Salud Municipal reiteró la importancia del respeto, la empatía y la inclusión, así como de acudir con profesionales de la salud ante cualquier señal de alerta para recibir orientación y acompañamiento especializado.

