Beneficia Salud Municipal a más de mil personas con acciones preventivas en Ciudad Juárez

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Jornadas médicas durante marzo incluyeron consultas, vacunas y estudios clínicos en distintos sectores.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La Dirección de Salud Municipal informó que durante marzo se realizaron acciones de atención preventiva que beneficiaron a mil 070 personas, como parte de la estrategia para fortalecer el cuidado de la salud en la población.

De acuerdo con la dependencia, a través del Departamento de Medicina Preventiva se llevaron a cabo 9 mil 503 acciones médicas, entre las que se incluyen consultas, aplicación de vacunas y diversos estudios clínicos.

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Entre los servicios brindados destacan mediciones de presión arterial, pruebas de glucosa, colesterol y triglicéridos, así como detecciones de antígeno prostático (PSA), asesoría nutricional y pruebas para VIH, sífilis y hepatitis C.

Asimismo, se aplicaron vacunas contra influenza y sarampión-rubéola, además de la distribución de preservativos y la realización de citologías vaginales como parte de la atención integral.

Las jornadas se desarrollaron mediante ferias de salud en distintos puntos de la ciudad, incluyendo centros laborales y zonas de alta afluencia, con el objetivo de acercar los servicios a la ciudadanía.

En ese sentido, se realizaron intervenciones en maquiladoras como Adient, Sunrise, Tecma, Contec, B4 Global Logistic y Bex, donde se ofrecieron estudios médicos, vacunación y entrega de insumos, incluyendo mil preservativos distribuidos.

También se brindó atención en la colonia Juárez y en la Unidad Médica Santiago Troncoso, donde se realizaron consultas, estudios clínicos y acciones de vacunación.

La Dirección de Salud Municipal reiteró que estas acciones buscan detectar oportunamente enfermedades y fomentar hábitos saludables, especialmente en entornos comunitarios y laborales de Ciudad Juárez.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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