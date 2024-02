Aprovechan más de 500 mujeres juarenses servicios de salud con el programa “Juntas Nos Cuidamos”

Publicidad - LB2 -

Durante la jornada se llevaron módulos de afiliación a MediChihuahua.

Ciudad Juárez, Chih .- El Gobierno del Estado acercó diversos servicios de salud, así como módulos de inscripción a MediChihuahua a más de 500 mujeres juarenses con el programa “Juntas Nos Cuidamos” en Ciudad Juárez.

En el evento realizado en el Parque Central Oriente, Gilberto Baeza Mendoza, secretario de Salud Estatal, resaltó la importancia de estas iniciativas de la gobernadora Maru Campos para poner especial atención a la salud.

- Publicidad - HP1

“Obedece desde luego la instrucción de la Gobernadora de poner especial atención en la salud particularmente, ahora en el marco del Día Internacional de la Mujer, aún y cuando de manera permanente nos encontramos realizando estudios de mastografía o acciones preventivas contra el cáncer cervicouterino en todo el estado”, puntualizó.

Dijo que ha sido gracias al reordenamiento administrativo impulsado por la gobernadora Maru Campos y realizado por la Secretaria de Hacienda, que hoy se pueden tener recursos para ofrecer servicios de salud gratuitos con calidad y oportunidad.

En ese sentido, Rogelio Loya Luna, recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, dijo sentirse contento por la buena aceptación de “Juntas Nos Cuidamos”.

“Sabemos que 350 mil personas, cuando se acabó el Seguro Popular en Ciudad Juárez, se quedaron sin servicio, ahora con MediChihuahua vamos a tener servicio para todas estas personas”, agregó.

Oscar Ibáñez Hernández, representante de la gobernadora Maru Campos en Ciudad Juárez, señaló que estas acciones promovidas a través de la Secretaría de Salud son muy importantes y marcan el compromiso de la mandataria para atender a las mujeres.

Indicó que además del tema de salud se dio asesoría por parte del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM) y del Instituto Chihuahuense de las Mujeres, quienes además pusieron a disposición los programas para un mejor servicio enfocado en las chihuahuenses.

Lara Chiu quien se registró con éxito a dicho servicio y acudió a una valoración preventiva, resaltó que es de gran ayuda poder acceder a los servicios de primer y segundo nivel.

Explicó que al no poder ser derechohabiente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) por un periodo de 12 meses, acudió a registrarse a MediChihuahua.

“Porque estaba en el IMSS pero no pagué a tiempo y me castigaron un año, vi la presentación de Maru Campos del Gobierno del Estado de Chihuahua y ahí me di cuenta que estaba este programa”, resaltó.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.