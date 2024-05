Verifica tu Información Fiscal Antes de Facturar en CFDI 4.0

Publicidad - LB2 -

La Constancia de Situación Fiscal se vuelve esencial con la nueva versión de CFDI 4.0 para asegurar la coincidencia de datos en facturas electrónicas.

**Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) -** La transición a la versión CFDI 4.0 ha traído consigo nuevas normativas que afectan directamente a los contribuyentes en México. Uno de los cambios más significativos es la necesidad de garantizar que todos los datos del receptor en las facturas electrónicas coincidan exactamente con los registrados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Esto incluye el RFC, nombre o razón social, así como la dirección fiscal y código postal. Para facilitar este proceso y evitar errores que puedan impedir el timbrado de facturas, se recomienda a las personas físicas y morales obtener su Constancia de Situación Fiscal.

Este documento, que se puede generar fácilmente desde el portal del SAT, es más que una simple formalidad. Actúa como una verificación de que todos los datos fiscales están actualizados y correctamente registrados, lo que es fundamental no solo para la facturación sino para el cumplimiento de diversas obligaciones fiscales. La constancia incluye datos clave como la identificación fiscal, la Cédula de Identificación Fiscal (CIF), la dirección, actividades económicas, regímenes fiscales, y para personas morales, incluso detalles del representante legal.

Es importante destacar que, aunque el SAT no exige este documento para facturar , su utilidad radica en la verificación de la información que será crucial para el proceso de facturación bajo las normas de CFDI 4.0. De no presentar coincidencia en los datos, la factura no podrá ser timbrada, lo que podría ocasionar problemas legales y fiscales para las empresas y contribuyentes.

El procedimiento para obtener la Constancia de Situación Fiscal es sencillo. Los contribuyentes pueden acceder al portal del SAT, donde, con su contraseña y e-firma actualizada, podrán generar y descargar este documento en formato PDF. Alternativamente, se puede utilizar la aplicación móvil SAT o visitar las oficinas físicas del SAT para realizar el trámite sin necesidad de cita previa.

Además, es ilegal que se condicione la emisión de una factura a la entrega de la Constancia de Situación Fiscal . No obstante, proporcionar datos correctos y completos es fundamental para que los emisores puedan cumplir con las normativas y evitar problemas al momento de timbrar las facturas.

La importancia de mantener actualizados los datos fiscales y contar con la constancia a mano, preferiblemente en un formato digital como en el celular, facilita la revisión constante y asegura que la información fiscal esté siempre correcta, lo que es especialmente útil ante los rigurosos requerimientos del CFDI 4.0.