Reanudan negociaciones republicanos y Casa Blanca para elevar techo de deuda

Publicidad - LB2 -

Los republicanos de la Cámara de Representantes exigen que la administración Biden acepte reducir el gasto federal a los niveles de 2022.

Las negociaciones entre la administración del presidente demócrata de Estados Unidos, Joe Biden, y los legisladores de la Cámara de Representantes controlada por los republicanos sobre el límite de deuda del gobierno se reanudarán el miércoles.

Las conversaciones entre las dos partes se interrumpieron el martes sin ningún progreso aparente hacia un acuerdo que le daría al Tesoro de EEUU permiso para superar el techo actual de 31 billones de dólares y continuar pidiendo dinero prestado para pagar la deuda pendiente del gobierno. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que el departamento se quedará sin dinero el jueves 1 de junio, lo que podría obligar al gobierno a incumplir sus deudas, hundiendo a Estados Unidos en una recesión catastrófica y creando confusión en los mercados globales.

Los republicanos de la Cámara exigen que la administración Biden acepte reducir el gasto federal a los niveles de 2022. Los republicanos también quieren imponer requisitos estrictos de trabajo para los estadounidenses inscritos en programas de ayuda para personas de bajos ingresos, como asistencia alimentaria y en efectivo y el programa de seguro médico Medicaid.

- Publicidad - HP1

La Casa Blanca ha propuesto congelar el gasto federal en los niveles actuales de este año y quiere poner fin a las exenciones fiscales para los estadounidenses más ricos y algunas corporaciones. La administración también ha propuesto que los gastos de defensa se incluyan en cualquier posible recorte de gastos.

Tanto el presidente Biden como el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, han rechazado las propuestas en competencia, pero los medios de comunicación dicen que un acuerdo potencial podría incluir recuperar hasta 30.000 millones de dólares en fondos de ayuda por la pandemia de COVID-19 no gastados y reformas para simplificar el proceso de aprobación de nuevos proyectos de energía.

La portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo a los periodistas el martes que las negociaciones estaban “avanzando”, pero insistió en que tanto los demócratas como los republicanos “tienen que entender que no obtendrán todo lo que quieren”. Ella dijo que el objetivo es “llegar a un presupuesto que sea razonable, que sea bipartidista, que los demócratas y republicanos en la Cámara y el Senado puedan votar y acordar”.

Pero el representante Garret Graves, uno de los negociadores republicanos de la Cámara, dijo el martes que todavía había “brechas significativas” entre los dos partidos.

Un grupo de republicanos conservadores de línea dura está instando al presidente McCarthy, que necesitaba su apoyo para ser elegido para su cargo en enero, a no llegar a un compromiso con Biden y, en cambio, obligar al presidente a ceder a sus demandas. Biden también está siendo presionado por los demócratas de la Cámara de Representantes para que no ceda ante los republicanos y simplemente declare que el gobierno seguirá pidiendo prestado dinero invocando la 14.ª Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, que establece que la “validez de la deuda pública de los Estados Unidos, autorizada por la ley… no será cuestionado.”

Las negociaciones también se complican por la necesidad de convertir el acuerdo en legislación y dar a los legisladores de la Cámara 72 horas para revisar el proyecto de ley antes de someterlo a votación. Luego debe ir al Senado controlado por los demócratas para su aprobación antes de ir a Biden para su firma.

[Parte de la información para este informe provino de The Associated Press, Reuters y Agence France-Presse]