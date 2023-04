Esta es la realidad de la adquisición de las plantas de Iberdrola.

Publicidad - LB2 -

La operación representa la salida de la transnacional del sector gubernamental para centrarse en el sector privado, al tiempo que acelera su plan de rotación de activos.



Ciudad Juárez, Chih. (Staff/David Gamboa) – El pasado 4 de abril de 2023 el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la adquisición más importante realizada por su Gobierno.

En un video de tan solo 13 minutos informó que habría adquirido 13 plantas de la española Iberdrola, representando el 87% de las operaciones de la transnacional en suelo mexicano.

- Publicidad - HP1

El monto de la transacción se redondeo en 6 mil millones de dólares para fortalecer la capacidad de generación de energía de la Comisión Federal de Electricidad, pasando, según fuentes oficiales, del 39 al 55% en la participación de la capacidad de generación del sector público y el privado, que luego de la transacción, contará con el 45%.

¿Qué ente gubernamental adquiere los activos?

Cuestionado sobre qué ente a nombre del Gobierno de México realizará la operación, Rogelio Ramírez de la O, dio a conocer que la compra de las 13 plantas de generación de electricidad a Iberdrola, a diferencia de la adquisición de Deer Park por Pemex de manera directa, será realizada por un vehículo de inversión nacional con participación mayoritaria del Fondo Nacional de Infraestructura (FONADIN) bajo la administración de Mexico Infrastructure Partners y financiamiento de la banca de desarrollo.

“El Fonadin tendrá la mayoría del capital de esta transacción y será el vehículo especial para refinanciar la operación”

Rogelio Ramírez de la O

La compleja transacción se espera concluya en un plazo cercano a los 5 meses, a reserva de los ajustes finos que puedan realizarse a la operación, pues el fin primero del Gobierno de México es no aumentar la deuda pública presupuestal, por lo que realizarla a través del FONADIN asegura mantenerla fuera del balance del sector público y robustecer su capacidad para salir al mercado para refinanciar la transacción, agregó el economista mexicano.

¿Cuál es la capacidad aumentada con esta adquisición en términos brutos?

Las plantas operadas por Iberdrola Generación México e Iberdrola Renovables México que fueron objeto de la transacción con México Infrastructure Partners tienen una capacidad instalada total de 8,539 MW, de los que 8,436 MW corresponden a ciclos combinados de gas y 103 MW a un parque eólico terrestre. En promedio, las plantas tienen 16 años de operación productiva.

¿Cuáles son los activos adquiridos y con cuáles se queda la empresa?

«En concreto, serán ciclos combinados de gas, que operan bajo régimen de Productores Independientes de Energía contratados con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Monterrey I y II, Altamira III y IV, Altamira V, Escobedo, La Laguna, Tamazunchale I, Baja California, Topolobampo II y Topolobampo III, junto con el activo eólico La Venta III, que suponen un 87% del total de la capacidad instalada a desinvertir y los ciclos combinados de gas privados de Monterrey III y IV, Tamazunchale II y Enertek», enunció la empresa en un comunicado.

Estas concesiones terminarán su vigencia en 2027, según informó, José Sainz, Chief Financial Officer en la presentación titulada: The New Iberdrola Mexico, llevada a cabo para explicar los por menores de la operación a los accionistas de la empresa.

La nueva Iberdrola México se reestructura con 15 plantas que representan el 45% de la utilidad operativa previa a la venta de los activos, entre ellas 6 planta eólicas, 3 granjas solares, 2 de Ciclo Combinado y 4 de Cogeneración con las cuales buscarán mantener la actividad comercial y el acceso a la capacidad firme para garantizar el suministro a sus clientes privados mexicanos y fomentar el crecimiento de las energías renovables.

Prensa y realidad

Desde el anuncio de la transacción ha sido objeto de señalamientos de grupos antagónicos al Gobierno del Presidente López Obrador incluyendo notas periodísticas y de opinión en el sentido de denostar y hacer ver como una mala decisión esta adquisición.

Argumentos como «Compraron Chatarra», «Son de gas y estas van de salida», «Ya no eran negocio para Iberdrola», «Iberdrola se libró de problemas y los compró caros México para la CFE» se encontraron además de la prensa en un sin fin de tweets y posts en redes sociales.

Sin embargo, diversos expertos del sector han respondido uno a unos esos argumentos.

a. Compraron Chatarra / Son de gas ya van de salida.

La vida útil remanente promedio de las plantas en cuestión es de 18 años pudiendo extenderse unos 10 años más, es decir unos 28 años, lo que asegura e incrementa el promedio de vida útil de las plantas de generación del Estado Mexicano.

Aumentar del 39 al 55% en la participación del mercado de generación coloca a la CFE como líder del sector, recuperando presencia en áreas estratégicas, como en el noroeste de la república que pasará de producir 7% a 45%

Los activos adquiridos, reporta Iberdrola en su Informe de Sostenibilidad 2022 que las plantas que opera en México cuentan con un nivel mayor al 53.05% de eficiencia.

Adicionalmente más del 60% de la electricidad que se genera en México es principalmente de plantas conocidas como Ciclo Combinado, que funciona con gas natural.

b. Ya no era negocio para Iberdrola

Si bien México no es la fuente de ingresos principal de Iberdrola, tan solo 2022 le reportó 4 mil 79 millones de euros, según el Informe Anual 2022 lo que hace al argumento subjetivo.

¿Despreciaría, siendo accionista, una utilidad cercana a los 81 mil 300 millones de pesos al tipo de cambio actual?

c. Compraron problemas para la CFE. Iberdrola se libró de problemas.

Iberdrola no se va de México, seguirá operando y participando en el mercado eléctrico bajo los nuevos términos que se le permitan y la venta tampoco está fundada por las investigaciones que el SAT realiza a cinco de sus filiales desde el año pasado, según manifestaron directivos de Iberdrola en la sección de preguntas y respuestas de la presentación de la venta a los accionistas.

Para CFE en el preciso momento que tome control representará un impacto directo inmediato en sus reportes financieros al dejar de pagar buena parte de los contratos que tiene con Productores Independientes de Energía (PIE’s) que según la propia empresa calcula un gasto acumulado de 412 millones de pesos.

Es cierto que, en el contexto de la operación, despierta suspicacias con una Ley de la Industria Eléctrica en medio de litigios y controversias en el marco del T-MEC por la actual política energética del Presidente López Obrador, pero han sido enfáticos al dar un mensaje claro a sus accionistas: «esta operación abre una nueva relación más cordial con el Gobierno de México».

Finalmente, en la reunión con accionistas, Iberdrola concluyó:

Esta es una operación benéfica para ambos, el Gobierno de México e Iberdrola. Reafirma la estrategia del Grupo Iberdrola México se mantiene como mercado core, con un mix de generación más verde y con foco en clientes de sector privado. Iberdrola refuerza su posición financiera. Precio justo y valoración atractiva de la operación. Aseguramiento de >90% del plan de rotación de activos y alianzas. Paso clave en la estrategia de descarbonización.

Quizá la respuesta más honesta y directa la haya dado el propio Nacho Galán, CEO de Iberdrola previo a estrechar la mano del Primer Mandatario Mexicano y posar para la histórica fotografía:

Hemos entendido cuál es la política energética de su gobierno, y eso nos ha llevado a buscar una situación que sea buena para el pueblo de México, y que al mismo tiempo cumpla con los intereses de nuestros accionistas… nuestro deseo es trabajar, de la mano del gobierno, en aquello que sea en beneficio de los mexicanos.

Nacho Galán – CEO / Iberdrola

López Obrador espera que a finales de su sexenio, el cual termina en septiembre del próximo año, CFE esté generando alrededor del 65% de toda energía eléctrica del país.

Esto significa el rescate definitivo de una empresa pública fundamental como es la Comisión Federal de Electricidad.

AMLO