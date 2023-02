Dejará Malpass la presidencia del Banco Mundial

David Malpass fue propuesto por el expresidente de EEUU Donald Trump y ocupa el cargo desde abril de 2019. Su salida será el 30 de junio.

Estados Unidos (VOA) – El presidente del Banco Mundial, David Malpass, anunció el miércoles que dejará el cargo el próximo 30 de junio, con el propósito de acometer «nuevos retos».

«Tras pensarlo mucho, decidí buscar nuevos retos”, escribió en un comunicado del banco, después de dar a conocer su decisión al consejo de administración.

This afternoon, I met with the @WorldBank Group’s Board of Directors and informed them of my intention to step down by the end of our June 30 fiscal year.

It has been an honor & privilege to serve as World Bank President. I have written more on @LinkedIn: https://t.co/ZGtTjh4BpL

— David Malpass (@DavidMalpassWBG) February 15, 2023