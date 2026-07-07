Deja Copa Mundial 2026 derrama económica superior a 45 mil millones de pesos en México

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El torneo impulsó el turismo, el comercio y los servicios en las tres sedes mexicanas, con beneficios económicos que superaron las expectativas iniciales.

Ciudad de México (ADN/Arturo Hernández).- La Copa Mundial de la FIFA 2026 ha generado una derrama económica superior a los 45 mil millones de pesos en México, de acuerdo con estimaciones de organismos empresariales y autoridades, impulsada por el incremento en el turismo, el consumo y la actividad comercial en las ciudades sede.

En la Ciudad de México, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) reportó la llegada de más de 1.1 millones de turistas y una derrama económica de 22 mil 678 millones de pesos, además de la creación de alrededor de 80 mil empleos temporales vinculados a los sectores de comercio, transporte, logística y servicios. La ocupación hotelera se mantuvo por encima del 80 por ciento durante los días de mayor actividad.

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En las sedes mexicanas se disputaron 13 encuentros del torneo con una asistencia cercana a los 800 mil aficionados, mientras que los festivales organizados en espacios públicos reunieron a cientos de miles de personas, fortaleciendo la actividad turística y comercial en las principales zonas de convivencia.

En Guadalajara, el Mundial dejó una derrama estimada de entre 10 mil 500 y 11 mil 500 millones de pesos, con la llegada de aproximadamente 88 mil visitantes internacionales. Además, el Aeropuerto Internacional de Guadalajara registró cerca de 300 vuelos adicionales y un incremento en la demanda de servicios turísticos y de hospedaje.

Por su parte, Monterrey reportó una derrama económica cercana a los 4 mil millones de pesos, con una ocupación hotelera de entre 75 y 85 por ciento durante los días de partido y una importante participación del comercio local, especialmente de micro y pequeñas empresas que incrementaron sus ventas gracias al flujo de visitantes.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) estimó que la actividad económica generada por el Mundial continuará creciendo conforme avance el torneo, por lo que prevé que la derrama económica nacional supere los 65 mil millones de pesos al concluir la competencia.

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