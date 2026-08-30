Vence FC Juárez Femenil a Cruz Azul y alarga invicto en casa

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Aisha Solórzano marcó al minuto 74 el gol con el que las Bravas derrotaron 1-0 a La Máquina en el debut de Raúl “Potro” Gutiérrez.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – FC Juárez Femenil derrotó 1-0 a Cruz Azul en el Estadio Olímpico Benito Juárez y extendió a 12 partidos su racha sin perder como local, en un encuentro que también marcó el debut de Raúl “Potro” Gutiérrez como entrenador de las celestes.

Las Bravas asumieron la iniciativa ofensiva durante buena parte del encuentro, con Aurelie Kaci, Norma Palafox y Aisha Solórzano como principales referencias al ataque, mientras Cruz Azul buscó mayor orden defensivo después de haber recibido 15 goles en sus cuatro partidos anteriores.

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La Máquina mostró una mejoría en zona baja con Ivonne Gutiérrez y Tanna Sánchez, pero FC Juárez encontró espacios mediante disparos de media y larga distancia que representaron algunas de las aproximaciones más peligrosas de la primera mitad.

Cruz Azul respondió principalmente mediante Uchenna, quien generó algunas jugadas de peligro y obligó a la arquera Emily Alvarado a intervenir para mantener el arco juarense sin daño.

El partido se mantuvo equilibrado durante buena parte del segundo tiempo, con llegadas en ambas áreas, mientras Gutiérrez realizó modificaciones en busca de cambiar el rumbo de su equipo en su presentación dentro de la Liga MX Femenil.

La diferencia llegó al minuto 74, cuando Aisha Solórzano recibió el balón, recortó ante la defensa celeste y sacó un disparo que terminó en el fondo de la portería para establecer el 1-0 definitivo.

El resultado confirmó el buen momento de las Bravas como locales, donde han convertido el Estadio Olímpico Benito Juárez en uno de sus principales puntos fuertes durante el torneo.

Para Cruz Azul, la derrota representó su tercer descalabro de la campaña y dejó pendiente la primera victoria bajo el mando del “Potro” Gutiérrez.

FC Juárez, en cambio, sumó tres puntos importantes y mantuvo su condición de invicto en casa, reafirmando su capacidad para competir ante equipos de alta exigencia dentro del campeonato.