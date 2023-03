Rescata Bravos empate ante Necaxa

Publicidad - LB3 -

La Jornada 11 de la Liga Mx culminó en el Estadio Benito Juárez donde la escuadra del FC Juárez recibió al Necaxa, ambos equipos llegaron a este partido con la urgencia de sumar puntos.

Ciudad Juárez, Chih (ADN / Alexis González) – El partido inició pero no fue lo que se esperaba puesto que ambos equipos dieron un pésimo juego donde no lograban ligar buenos pases y en sus llegadas no causaban el suficiente peligro para poner en apuros a los guardametas, por lo que el marcador no logró abrirse durante los primeros 45 minutos, llendose así al descanso con un 0-0.

Iniciada la parte complementaria un error defensivo le costaría a los dirigidos por Hernán Cristante, pues al 52′ Edgar Méndez mandaba al fondo de las redes el balón para poner en ventaja a los Rayos 0-1, lo que comenzaba a preocupar a los jugadores fronterizos pues no se veía el gol de la igualdad.

Esto cambiaría al 68′ cuando el recién ingresado Tomás Molina colocaba la anotación del empate tras un remate de cabeza poniendo el marcador 1-1 que ya no se movería y terminaría así con dos equipos que no logran levantar en el torneo.

Bravos suma ya 5 partidos sin poder ganar ubicándose en la posición 11 de la tabla general con 12 puntos, mientras que Necaxa sacó apenas su primer punto como visitante.

