Reciben Indios de Juárez a Dorados en duelo clave de la Liga Estatal de Basquetbol

La “guerra civil” deportiva se juega este viernes en el Gimnasio de Bachilleres.

Ciudad Juárez (ADN/Staff) – Ciudad Juárez vivirá una nueva edición de la tradicional “guerra civil” del basquetbol chihuahuense este viernes a partir de las 18:00 horas, cuando los Indios de Ciudad Juárez reciban a los Dorados de Chihuahua en el Gimnasio de Bachilleres, dentro de la jornada cinco de la temporada 2026 de la Liga Estatal de Basquetbol.

El conjunto fronterizo, dirigido por el head coach Facundo Sebastián Petracci, buscará retomar la senda del triunfo luego de perder el invicto el fin de semana pasado ante Apaches de Chihuahua, en un partido que marcó su primera derrota de la campaña.

Actualmente, los Indios suman dos victorias y una derrota, con un encuentro pendiente frente a los Soles de Ojinaga, resultados que los colocan en la tercera posición de la tabla general, aún con margen para escalar posiciones en el arranque del torneo.

En contraste, los Dorados de Chihuahua llegan como líderes invictos, con cuatro triunfos consecutivos, incluido un cerrado triunfo como visitantes ante Soles de Ojinaga por 103-101, lo que los convierte en uno de los equipos a vencer en esta temporada.

El director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, Juan Escalante, subrayó la relevancia del apoyo de la afición juarense, al considerar que el respaldo desde las gradas puede ser determinante en un partido marcado por la rivalidad histórica entre ambas quintetas.

“Es la oportunidad de disfrutar un gran partido lleno de rivalidad deportiva de antaño, acudan con su familia y sean el sexto jugador en la duela indígena”, expresó.

El encuentro representa uno de los duelos más esperados de la temporada, no solo por la posición que ocupan ambos equipos en la tabla, sino por la rivalidad deportiva que históricamente ha caracterizado a Juárez y Chihuahua en el basquetbol estatal.

