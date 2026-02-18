Realizarán en Samalayuca el Selectivo Juvenil Estatal de Rodeo CONADE 2026

Publicidad - LB2 -

Más de 130 jinetes competirán rumbo a la Olimpiada Nacional Juvenil en San Luis Potosí.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Todo se encuentra listo para la segunda etapa del Selectivo Juvenil Estatal de Rodeo CONADE 2026, que se llevará a cabo este sábado 21 de febrero a partir de las 10:00 de la mañana en la Arena MS de Samalayuca.

En el evento participarán más de 130 jinetes, quienes buscarán obtener los primeros lugares para avanzar a la Olimpiada Nacional Juvenil que se celebrará en San Luis Potosí.

Durante la presentación oficial se informó que el torneo incluirá las 10 disciplinas del rodeo juvenil, entre ellas carrera de barriles, carrera entre polos, amarre de chiva, jineteo y lazos, entre otras pruebas tradicionales.

“Gracias a las autoridades de la ciudad es que podemos tener este tipo de eventos… quitarle un evento de este tipo al centro del estado es muy difícil, pero afortunadamente ya son varios años que podemos realizarlo”, señaló el promotor deportivo José Luis Mayrán.

El evento se realiza en coordinación con la Asociación Nacional de Caballos Barrileros Región Juárez, la Región Juárez de la Asociación Estatal de Rodeo de Chihuahua y la Federación Mexicana de Rodeo.

Autoridades deportivas municipales destacaron que este tipo de competencias fortalecen el desarrollo del talento juvenil y consolidan a la región como sede de eventos estatales rumbo a justas nacionales.

