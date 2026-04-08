Presentan carrera “Vamos a Ver por Ellos” para apoyar a personas con discapacidad visual

Publicidad - LB2 -

El evento incluyente se realizará el 12 de abril en El Chamizal con recorridos de 3 y 10 kilómetros.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Fue presentada la Quinta Carrera Recreativa “Vamos a Ver por Ellos” 2026, que se llevará a cabo el próximo domingo 12 de abril, con el objetivo de recaudar fondos para programas de apoyo a personas con discapacidad visual.

El evento contempla dos modalidades: una carrera competitiva de 10 kilómetros y una recreativa de 3 kilómetros, esta última abierta a la participación de niñas, niños y mascotas, con salida y meta en el parque El Chamizal, a la altura del Instituto Municipal de la Juventud.

“Esta carrera es incluyente y busca generar empatía y visibilizar la discapacidad a través del deporte”

- Publicidad - HP1

La salida está programada a las 7:30 de la mañana para la categoría de 10 kilómetros, mientras que minutos después iniciará el recorrido recreativo.

El costo de inscripción es de 400 pesos, e incluye un kit con playera conmemorativa, medalla y número de corredor. El registro puede realizarse vía WhatsApp, donde se proporcionan los datos y métodos de pago.

La entrega de kits se realizará los días 10 y 11 de abril en las instalaciones de la organización, ubicadas en la colonia Satélite, en un horario de 9:00 a 18:00 horas.

Los organizadores señalaron que en la edición anterior participaron alrededor de 500 personas, y para este año se espera superar esa cifra con el apoyo de la comunidad.

La asociación Vamos a Ver por Ellos trabaja en la atención de niñas, niños, jóvenes y adultos con discapacidad visual, mediante programas de enseñanza de Braille, uso de bastón y herramientas tecnológicas, orientados a mejorar su autonomía y calidad de vida.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

Envíanos un correo. ¿Tienes dudas? ¿Necesitas verificar alguna noticia?

No dudes en enviarnos un correo, con gusto la verificamos por tí. Síguenos en nuestras redes sociales.