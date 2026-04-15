Presentan carrera “Unidos por el Autismo” en Ciudad Juárez

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El evento se realizará el 26 de abril con recorridos de 3 y 10 kilómetros en el Parque Extremo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La octava edición de la carrera “Unidos por el Autismo” fue presentada este miércoles, como parte de las actividades deportivas con causa social en Ciudad Juárez, a realizarse el próximo 26 de abril en el Parque Extremo.

El evento iniciará a las 7:30 de la mañana y contempla dos distancias: 3 kilómetros en modalidad recreativa y 10 kilómetros en formato competitivo, además de carreras infantiles al finalizar la prueba principal.

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La competencia otorgará premios económicos a los tres primeros lugares en ambas ramas, con montos de 3 mil pesos para el primer lugar, 2 mil para el segundo y mil pesos para el tercero, incentivando la participación de corredores locales.

La Fundación Unidos por el Autismo, en coordinación con el Instituto Municipal del Deporte, destacó que el objetivo del evento es recaudar fondos y generar conciencia sobre el trastorno del espectro autista, mediante la participación comunitaria.

“La carrera busca sumar a la comunidad en apoyo a esta causa”

El costo de inscripción para la carrera competitiva será de 350 pesos hasta el 18 de abril y posteriormente de 400 pesos, incluyendo un kit con playera y medalla coleccionable, que en esta edición corresponde a la letra “U” como parte de la palabra “Autismo”.

Para las categorías infantiles, el registro se realizará mediante donativo, e incluye medalla, capa y antifaz temático, mientras que también se contempla la participación de mascotas con accesorios especiales.

La entrega de kits se llevará a cabo el 25 de abril en Plaza Alameda Iglesias, con un límite de 500 paquetes disponibles, en un evento donde se espera superar la asistencia de 800 participantes registrada en la edición anterior.

Con esta actividad, organizadores buscan combinar el deporte con la inclusión social y el apoyo a causas comunitarias en Ciudad Juárez.

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