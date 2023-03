Podio para Checo en el GP de Barein

Publicidad - LB3 -

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González).- La F1 arranco con su nueva temporada 2023 y el Gran Premio de Baréin fue el primero de este calendario, la participación del jalisciense Sergio Pérez con la escudería de Red Bull y con su compañero Máx Verstappen inició con el pie derecho.

Una carrera pactada a 57 vueltas en la que Verstappen domino de inicio, el regreso del mexicano quien había perdido la segunda posición en el arranque donde se noto la duda en el inicio ante Charles Leclerc, quien logró mantener la segunda posición hasta la vuelta número 30 cuando Pérez logró remontar la carrera y solamente sobrellevo el ritmo para no despegarse de ese lugar, ya era imposible para Checo alcanzar el primer lugar, al final Leclerc no pudo terminar la carrera donde incluso en la vuelta 41 tuvo que detener el auto ya que su motor perdió poder siendo así junto a Steban Ocon y el debutante Oscar Piastri los primeros pilotos en no terminar la primer carrera de la temporada.

Así el Mexicano se afianzó un podio más esta vez en segundo lugar, por detrás de su compañero de escudería Verstappen y por adelante de Fernando Alonso, la siguiente parada de la F1 será el circuito de Jeddah Corniche en Arabia Saudita, el próximo 19 de Marzo.

