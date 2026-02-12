Movil - LB1A -
febrero 12, 2026 | 16:29
Participa selección municipal de béisbol en Olimpiada Estatal en Chihuahua

POR Redacción ADN / Agencias
Más de 45 jugadores juveniles compiten en las categorías varonil mayor y menor

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La selección municipal juvenil de béisbol partió este jueves rumbo a la ciudad de Chihuahua para participar en la Olimpiada Estatal, en las categorías varonil mayor y menor, como parte del proceso clasificatorio rumbo a la etapa regional.

El representativo está conformado por más de 45 jugadores, quienes buscarán avanzar en la competencia y posicionar a Ciudad Juárez dentro del panorama estatal del béisbol juvenil.

El presidente de la Liga Municipal de Béisbol, Fuad Trabulsi, destacó que el equipo se encuentra en condiciones óptimas para enfrentar el torneo, luego de un proceso previo de preparación.

“Vamos muy bien preparados para la competencia y esperamos traer excelentes resultados para avanzar a la etapa regional de la Olimpiada”.

El dirigente deportivo señaló que el objetivo es obtener resultados que permitan al selectivo fronterizo mantenerse en la ruta clasificatoria hacia la siguiente fase del certamen.

Asimismo, reconoció el respaldo institucional brindado por el Presidente Municipal, Cruz Pérez Cuéllar, a través del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez, apoyo que consideró fundamental para fortalecer el desarrollo competitivo de los equipos locales.

La participación en la Olimpiada Estatal representa un paso clave en el proceso de detección y consolidación de talento juvenil, en un estado donde el béisbol mantiene una tradición histórica y una estructura competitiva amplia en distintas regiones.

