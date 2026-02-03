Integran 12 boxeadores juarenses la Selección Chihuahua rumbo a la Olimpiada Conade 2026

Publicidad - LB2 -

Los atletas fronterizos lograron su clasificación tras obtener primeros lugares en la fase estatal celebrada en la capital.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Un total de 12 boxeadores originarios de Ciudad Juárez fueron convocados para integrar la Selección Chihuahua de boxeo, que participará en la etapa regional rumbo a la Olimpiada Nacional Conade 2026.

La Asociación de Boxeo de Aficionados del Estado dio a conocer que los pugilistas seleccionados aseguraron su lugar tras obtener el primer sitio en la fase estatal, competencia realizada la semana pasada en la ciudad de Chihuahua.

De los 32 atletas que conforman la selección estatal, 12 representan a Ciudad Juárez, distribuidos en dos categorías: cuatro en la Sub-17 y ocho en la Sub-19, lo que refleja la presencia fronteriza dentro del representativo estatal.

En la categoría Sub-17, lograron su clasificación Oziel Antonio Prado en la división de 44 a 46 kilogramos; Ángel Daniel Ochoa en hasta 48 kilogramos; Andy Gael Acosta en hasta 60 kilogramos, y José Luis Jaramillo en la división de hasta 75 kilogramos.

Por su parte, en la categoría Sub-19 calificaron Marco Antonio Rivera en hasta 60 kilogramos; Axel Emmanuel Delgado en hasta 55; Erick Efrén Pérez en hasta 60; Daniel Ulisses Cárdenas en hasta 70; Gael Arturo Castañeda en hasta 75; Omar Elías Mauricio en hasta 80; Ramiro Orlando Núñez en hasta 90, y Brandon Velázquez en la división de más de 90 kilogramos.

La etapa regional del proceso clasificatorio se llevará a cabo durante el mes de marzo en la ciudad de Chihuahua, donde los atletas buscarán su pase a la fase nacional de la Olimpiada Conade 2026.

Además, los boxeadores obtuvieron su clasificación directa al Campeonato Estatal del Festival Olímpico 2026, evento que se realizará en una fecha que aún está por definirse, consolidando así su calendario competitivo para el presente año.

