Integra Chihuahua selección femenil de béisbol para campeonato nacional

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Peloteras de varios municipios representarán al estado en el torneo a celebrarse en Hidalgo.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – La delegación Chihuahua quedó conformada para participar en el Campeonato Nacional Femenil de Béisbol de Primera Fuerza (17 años y más), tras varias semanas de preparación.

El equipo está integrado por jugadoras provenientes de Casas Grandes, Chihuahua capital, Camargo y Ciudad Juárez, quienes representarán al estado en la justa avalada por la Federación Mexicana de Béisbol.

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El torneo se llevará a cabo del 19 al 25 de abril en la ciudad de Tizayuca, Hidalgo, donde se reunirán selecciones de distintas entidades del país.

“La convocatoria establece que se premiará a los cuatro mejores equipos del torneo”

Hasta el momento, el sistema de competencia se encuentra en proceso de definición, ya que dependerá del número de equipos que se registren para participar en el campeonato nacional.

La conformación del equipo es resultado de un proceso de entrenamiento previo, con el objetivo de fortalecer el nivel competitivo del béisbol femenil en la entidad.

La participación de Chihuahua en este torneo forma parte de los esfuerzos por impulsar el desarrollo del deporte femenil, así como generar mayor proyección para las jugadoras en escenarios nacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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