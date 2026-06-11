Gana Uziel Muñoz plata en Alemania con récord nacional de impulso de bala

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El atleta chihuahuense logró su mejor marca del año al alcanzar 20.93 metros en el torneo Sparkassen Werfertag.

Gelenau, Alemania (ADN/Staff) – El lanzador de bala chihuahuense Uziel Muñoz obtuvo la medalla de plata en el torneo internacional Sparkassen Werfertag, celebrado en la ciudad de Gelenau, Alemania, donde además estableció un nuevo récord nacional con una marca de 20.93 metros.

El resultado representa la mejor marca del año para el atleta mexicano, quien continúa su preparación rumbo a las principales competencias internacionales de la temporada y consolida su presencia entre los mejores exponentes de la especialidad.

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Muñoz consiguió el segundo lugar de la prueba tras registrar un lanzamiento de 20.93 metros, superando a competidores de alto nivel en un certamen reconocido dentro del calendario internacional de lanzamientos.

“Con un impresionante lanzamiento de 20.93 metros, el atleta chihuahuense registró su mejor marca del año y nuevo récord nacional”.

La medalla de oro fue para el británico Lincoln Scott, quien alcanzó una distancia de 21.16 metros, mientras que el neozelandés Nick Palmer se quedó con el tercer puesto al registrar 20.37 metros.

El podio de la competencia quedó conformado por Lincoln Scott, de Reino Unido, en primer lugar; Uziel Muñoz, de México, en segundo; y Nick Palmer, de Nueva Zelanda, en tercero.

La actuación del deportista chihuahuense fortalece sus aspiraciones para los próximos compromisos internacionales y confirma su progresión en una disciplina donde México ha incrementado su presencia competitiva en los últimos años.

“El atleta chihuahuense registró su mejor marca del año y nuevo récord nacional”.

Con este resultado, Uziel Muñoz llega en un momento destacado a las siguientes etapas de la temporada, que incluyen participaciones en eventos de alto nivel como la Liga Diamante y otras competencias internacionales.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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