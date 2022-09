Gana selección mexicana a Perú

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/ Alexis González) – La selección mexicana se enfrento el día de hoy ante Perú en Pasadena, California como uno de los dos partidos amistosos que tendrá en esta fecha FIFA, rumbo al mundial de Qatar que está a un par de meses de dar inicio.

Con más críticas que halagos llegó el estratega argentino con sus pupilos para encarar este compromiso, dando rápido de que hablar luego de que ayer se tenía previsto que el entrenamiento de la escuadra azteca sería con el acceso gratuito para el público más sin embargo los pocos que acudieron tuvieron que pagar para ingresar a la práctica, otra de las cosas que señalaron fue que Martino no se presentó a él entrenamiento rumores indicaban que fue para quedarse a observar el partido de Argentina vs Honduras pero aún no hay nada confirmado.

Hoy ya en la cancha donde después de casi 3 años volvío el color verde para el uniforme de local, los mexicanos salieron a la cancha buscando romper con la sequía y que las críticas de la afición comenzaran a cambiar, pero el mismo desempeño que han mostrado a lo largo de la eliminatoria se volvió a mostrar, pero ya para finalizar el encuentro un remate de Hirving Lozano abrió el marcador y puso el 1-0 que sería el único tanto en este encuentro a falta de 7 minutos para el final, dándole así a los dirigidos por Martino una victoria para respirar de cara a la justa mundialista.

