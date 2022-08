Disputarán el Campeonato Nacional de Muay Thai

Ciudad Juárez, Chih .- El próximo viernes 26 de agosto se realizará en la Plaza de la Mexicanidad el Campeonato Nacional de Muay Thai con seis peleas pactadas y dos por el título de la National Champion, en el cierre del Sport Fest 2022.

El presidente de la Liga Municipal de Muay Thai en Ciudad Juárez, Idelfonso Soberanes Castillo, informó que en la justa competirán en diferentes categorías peleadores procedentes de la Ciudad de México, Morelos, Chihuahua, Delicias, Parral, Cuauhtémoc y Ciudad Juárez.

Luego de concluir el torneo eliminatorio en el Sport Fest 2022, surgieron ocho peleas de compromiso por el Campeonato Nacional de Muay Thai, avalado por la Federación Mexicana de Muay Thai.

Los encuentros pactados serán entre Omar Segala vs Luis Emilio, Ángel Vázquez vs Darwin Oziel, Ángel Barrio vs Daniel Luna, Jessy Vázquez vs Raúl Monsiváis, Giovanny Rodríguez vs Emanuel de la O, Raúl Valdivieso vs Sergio Tarín y Omar Chaud contra Juan Carlos Castañeda.

El Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física de Juárez y la Liga Municipal de Muay Thai, invitan a la población en general a presenciar las peleas del campeonato nacional en el marco de los festejos del Sport Fest 2022.

La cita es este próximo 26 de agosto en la Plaza de la Mexicanidad, a partir de las 6:00 de la tarde, con entrada libre.