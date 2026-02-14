Destaca Eduardo Nájera que el gimnasio “Kiki” Romero permite hacer realidad sueños deportivos

Publicidad - LB2 -

Exjugador de la NBA encabeza clínica ante 500 menores tras reinauguración del recinto en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El exbasquetbolista Eduardo “Lalo” Nájera afirmó que el renovado Gimnasio Municipal Enrique “Kiki” Romero” es un espacio donde los sueños de niñas, niños y jóvenes pueden concretarse, al tratarse de una instalación de primer nivel para la práctica del baloncesto.

La declaración se dio en el marco de la ceremonia de reinauguración del inmueble, encabezada por el presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, donde arrancó una clínica deportiva que se desarrollará durante tres días con la participación de alrededor de 500 menores de edad.

El programa de preparación incluye trabajo en aspectos como intensidad, esfuerzo, energía y disciplina, bajo la conducción de Nájera y de los también exjugadores de la NBA Jorge Gutiérrez y Horacio Llamas, quienes comparten experiencia profesional con la niñez y juventud juarense.

Durante su mensaje, Nájera agradeció a las familias por impulsar a sus hijas e hijos en el deporte y enfatizó que el éxito no tiene atajos.

“No va a haber ningún camino corto, vamos a estar todos enfocados en un objetivo, y es que para lograr lo que se busca, el camino puede ser largo pero no es imposible, porque si quieres ser otro excelente jugador de basquetbol y representante del estado de Chihuahua se puede hacer con su esfuerzo, trabajo y consistencia”.

El exjugador reconoció la calidad de las instalaciones tras su remodelación y alentó a los jóvenes a aprovechar el espacio como un punto de formación constante.

“Presidente, mis respetos… quedó de primera clase; esto es algo que yo siempre soñé, esperemos que no sea el último porque esta instalación la verdad es de NBA y estoy sorprendido”.

Por su parte, el director del Instituto Municipal del Deporte, Juan Escalante, informó que el proyecto contempla etapas adicionales, entre ellas la construcción de áreas para gimnasio de pesas, danza, artes marciales y boxeo.

El alcalde Pérez Cuéllar señaló que el inmueble forma parte de una estrategia para consolidar un complejo deportivo integral en beneficio de la comunidad, con el objetivo de fortalecer el desarrollo físico y social de la juventud fronteriza.

