Daniel Reyes logro coronarse en la Carrera de la Amistad 2023

Diez años de someterse a un estricto entrenamiento, tanto por las mañanas como por las tardes, de sacrificios, de ver pasar su juventud algo diferente a la de sus compañeros de escuela y amigos. Despertar antes de que salga el sol y llevar una dieta rigurosa, todo para lograr su principal objetivo: ganar.

Ciudad Juárez, Chih .- Se dice sencillo, pero es un esfuerzo que le ha costado una década de trabajo a Daniel Reyes para encontrarse en la cima y lograr romper con la hegemonía extranjera o nacional en la tradicional Carrera de la Amistad, al convertirse en el primer juarense en conquistar el primer lugar en esta competencia internacional pedestre, luego de 54 ediciones.

“En esta carrera salí muy decidido a querer ganarla, durante el trayecto solo iba pensando en aguantar, la estrategia, los cambios de ritmo del keniano y faltando dos kilómetros veo a mi rival muy atrás y las sensaciones fueron más satisfactorias, sentir que un juarense gana la Carrera de la Amistad y es mucha emoción y alegría dar este triunfo a Juárez”, expresó Daniel.

Miles de kilómetros son los que ha recorrido Reyes, ingeniero industrial de profesión y sabe que esa experiencia tenía que reflejarse en la última edición de la longeva carrera juarense.

“Esperaba poder correr bien aquí en Ciudad Juárez y romper esta hegemonía de corredores extranjeros y nacionales, es algo que yo he buscado estos 10 últimos años; creo que pude salir a correr, sentirme bien, jugarle codo a codo con los kenianos y después de cierta parte de la competencia, decido tomar la punta, irme; respondieron mis piernas y mi cuerpo y no desaproveché esa oportunidad”, señaló.

Pese a tener una gran actuación, Reyes sabe que apenas es un comienzo y que la presión aumentará para las siguientes ediciones. Ya no será ganar solamente, ahora también debe enfocarse en romper su propio récord registrado este 2023, 30 minutos 20 segundos.

“Me costó 10 años buscar este logro, creo que se puede, se tornan las cosas un poquito más difíciles por la cuestión de que hay que buscar romper récord de ruta del evento y hacer otra historia”, indicó.

“Mi objetivo era correr por debajo del minuto 30, sin embargo, el keniano no dio más pelea a partir del kilómetro 5 y ya no existió esa presión de ir más rápido, mantuvimos el ritmo, obviamente quise correr por debajo del 30, pero no se prestó, hubo un poquito de calor y el clima afectó, pero eso no es impedimento para venir el próximo año y correr por debajo de ese tiempo”, expresó.

El corredor, de 26 años de edad, tiene dos compromisos en puerta, donde buscará quedarse con el primer lugar y donde probablemente se encuentre con los rivales de la Carrera de la Amistad.

La primera cita es el 24 de septiembre en León, Guanajuato y el segundo evento son los 21 kilómetros del Maratón de Juárez, el 22 de octubre.