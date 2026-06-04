Conquista Víctor Mateo Amador el campeonato nacional de atletismo escolar

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El estudiante juarense ganó oro en los 75 metros planos y plata en los 150 metros durante los Juegos Deportivos Escolares.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – El estudiante juarense Víctor Mateo Amador, alumno de la Escuela Primaria Paso del Norte, se coronó campeón nacional en los 75 metros planos y obtuvo la medalla de plata en los 150 metros, durante los Juegos Deportivos Escolares celebrados en Guadalajara, Jalisco.

El joven atleta logró la medalla de oro en la prueba de 75 metros al registrar un tiempo de 9.59 segundos, resultado que le permitió imponerse ante competidores de todo el país. Además, consiguió la presea de plata en los 150 metros con una marca de 18.316 segundos.

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La competencia reunió a más de 11 mil estudiantes provenientes de las 32 entidades federativas, quienes participaron en distintas disciplinas deportivas como parte de la máxima justa escolar del país.

Los bloques de velocidad se desarrollaron del 26 al 29 de mayo, periodo en el que el representante juarense destacó entre los mejores velocistas de su categoría y consolidó una de las actuaciones más sobresalientes para la delegación de Chihuahua.

El doble podio obtenido por Víctor Mateo contribuyó al medallero estatal y fortaleció la presencia de Chihuahua dentro del atletismo escolar nacional.

Asimismo, el resultado fue reconocido como un ejemplo del trabajo realizado en las instituciones educativas públicas de Ciudad Juárez para fomentar la práctica deportiva desde edades tempranas y promover el desarrollo integral de niñas y niños.

La actuación del estudiante de la Escuela Primaria Paso del Norte se suma a los logros recientes del deporte juarense y confirma el potencial de los talentos fronterizos en competencias de alcance nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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