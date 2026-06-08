Buscarán boxeadores juarenses su pase al Mundial Sub-19 en Montenegro

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Una delegación de 12 pugilistas competirá en el Festival Olímpico de Boxeo 2026 para integrar la selección nacional.

Ciudad Juárez, Chih. (ADN/Staff) – Una delegación integrada por 12 boxeadores de Ciudad Juárez partió rumbo a Tepic, Nayarit, para participar en el Festival Olímpico de Boxeo 2026, certamen que definirá a los integrantes de la Selección Nacional que representará a México en el Campeonato Mundial Sub-19 de World Boxing, programado en Budva, Montenegro.

La competencia se desarrollará del 8 al 15 de junio en el Auditorio Amado Nervo y constituye el principal proceso selectivo avalado por la Federación Mexicana de Boxeo para conformar el representativo nacional juvenil.

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Entre los atletas fronterizos destaca Ramiro Núñez, en la división de los 90 kilogramos, quien llega al certamen respaldado por tres títulos obtenidos en los Juegos Nacionales Conade y como uno de los principales contendientes de su categoría.

La delegación juarense también está conformada por Axel Delgado (55 kg), José Damián Quiñónez Ruiz (57 kg), Ulises Cárdenas (70 kg) y Brandon Velázquez (+92 kg), además de Kalid Carrillo, Eduardo Rodríguez, Alejandro Escobar, Marco Antonio Estrada, Erick Pérez y Daniel Ochoa.

En la rama femenil competirá Cielo Hernández, en la división de los 60 kilogramos, considerada una de las cartas fuertes del contingente por sus recientes actuaciones y su desempeño en competencias nacionales.

El equipo cuenta con el respaldo técnico de los entrenadores Francisco “Panchito” González, Edgar “Campeón” García, Héctor Delgado, Ernesto Reyna y Javier Solís, quienes acompañarán a los deportistas durante el proceso selectivo.

Las actividades iniciaron este lunes con el pesaje oficial, exámenes médicos y el sorteo de gráficas, mientras que a partir del martes comenzarán los combates eliminatorios que definirán a las y los pugilistas con posibilidades de integrar la selección mexicana.

El Festival Olímpico de Boxeo es considerado la principal plataforma de desarrollo para las nuevas generaciones del pugilismo amateur mexicano, al reunir a los mejores exponentes juveniles del país en busca de un lugar en competencias internacionales.

La participación de la delegación juarense representa una nueva oportunidad para que talentos fronterizos accedan a escenarios de alto nivel y continúen consolidando la presencia de Chihuahua en el boxeo nacional.

Redacción ADN / Agencias ¿Quieres compartir información o enviar boletines de prensa?

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