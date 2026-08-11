Buscan Bravos sellar clasificación ante Real Salt Lake en Leagues Cup

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FC Juárez enfrentará a Real Salt Lake en Utah, en un partido clave para avanzar a la ronda de eliminación directa.

Salt Lake City, Utah (ADN/Arturo Hernández) – Los Bravos de FC Juárez se declararon listos para enfrentar a Real Salt Lake en su tercer compromiso de la Fase Uno de la Leagues Cup 2026, en un duelo que será determinante para sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El conjunto fronterizo llega al partido después de su victoria ante Vancouver Whitecaps, resultado que fortaleció el ánimo del plantel y dejó al equipo con posibilidades de asegurar su clasificación en el torneo internacional.

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El director técnico Salvador Valero destacó que el cuerpo técnico trabajó en la recuperación física del grupo, luego del desgaste que representó el compromiso anterior disputado en territorio canadiense.

“Tuvimos que hacer un proceso de recuperación. El partido en Vancouver nos exigió, nos llevó al límite a nivel físico y mental, pero hoy recuperamos bien”.

Valero señaló que, más allá del resultado previo, el objetivo inmediato es mantener la continuidad en la idea de juego, consolidar hábitos colectivos y repetir comportamientos tácticos que permitan fortalecer la identidad del equipo dentro de la cancha.

El delantero colombiano Óscar Estupiñán, quien ha sido pieza importante en el ataque fronterizo, afirmó que los goles recientes han contribuido a elevar su confianza y también a mejorar el estado anímico del grupo de cara al cierre de esta etapa.

“Estas dos victorias han ayudado no solamente a mí, sino al equipo a tomar confianza, estar mejor y mantenerse más unido”.

Antes de referirse al partido, Estupiñán expresó solidaridad con las familias afectadas por la situación que atraviesa Colombia, su país natal, y envió un mensaje de apoyo a las personas damnificadas.

De cara al encuentro contra Real Salt Lake, el cuerpo técnico de Bravos subrayó la necesidad de mantener concentración, analizar al rival y enfocarse en los aspectos que el equipo puede controlar durante la preparación y el desarrollo del partido.

El atacante colombiano reconoció que el rival de la MLS cuenta con buen manejo de balón y que jugar como visitante representa un reto adicional, por lo que consideró fundamental aprovechar los espacios y mantener la contundencia ofensiva.

La Leagues Cup 2026 disputa su primera fase con enfrentamientos entre clubes de Liga MX y MLS, y el partido entre Real Salt Lake y FC Juárez forma parte del cierre de esta etapa competitiva en la búsqueda de los boletos a la ronda de eliminación directa.

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